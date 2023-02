An der Seite von Anna Wintour bestimmte André Leon Talley lange, wer in der Modeszene dazugehörte – und wer nicht. Ein Jahr nach seinem Tod wurde nun der Nachlass des Modejournalisten versteigert. Der Erlös geht an zwei Kirchen.

Alles begann in Durham, und vieles kehrt nun nach Durham zurück. Ein großer Teil des Erlöses aus der Nachlassauktion des Modejournalisten André Leon Talley geht in die Stadt in North Carolina, in der er aufgewachsen war: Außer der Abyssinian Baptist Church in New York, deren Mitglied Talley in seinen letzten Lebensjahrzehnten war, darf sich auch die kleine Mt. Sinai Missionary Baptist Church am Stadtrand von Durham nun über einen hohen Dollarbetrag freuen.

André Leon Talley, der 1948 ge­boren wurde und am 18. Januar 2022 starb, war eine herausragende Figur der Modeszene: Der Zwei-Meter-und-drei-Zentner-Mann bestimmte an der Seite von Chefredakteurin Anna Wintour bei der amerikanischen Vogue lange, wer dazugehört und wer nicht. Seine soliden Modekenntnisse, seine guten Verbindungen, sein klares Urteilsvermögen und seine dominanten Auftritte im bunten Kaftan waren legendär – ebenso wie sein Hang zu Luxus und Verschwendung.

Die Versteigerung erlöste 3,6 Millionen Dollar

Immerhin erbringt seine Leidenschaft fürs Schöne nun auch ein Ergebnis fürs Gute. Die Versteigerung von Kleidungs­stücken, Taschen, Koffern und Kunstwerken bei Christie’s in New York erzielte in der vergangenen Woche einen Erlös von 3.555.531 Dollar, mehr als das Dreifache des unteren Schätzwerts. So erbrachten drei Louis-Vuitton-Koffer mit großem „ALT“-Monogramm 94.500 Dollar. Zwei Koffer aus der Stephen-Sprouse-Serie für Louis Vuitton wurden für 69.300 Dollar verkauft. Und ein Koffer, der 2008 in seinem Cameo-Auftritt in „Sex and the City“ zu sehen war, brachte es auf 44.100 Dollar.

Kleidungsstücke und Kunstwerke aus seiner Sammlung haben persönlichen Bezug. Zwei Illustrationen seines langjährigen Freunds Karl Lagerfeld, die „ALT“ witzig porträtieren, erbrachten 32.760 Dollar. Und auch seine frühe Förderin Diana Vreeland, Chefredakteurin der „Vogue“ von 1963 bis 1971, hielt er in Ehren. Das Andy-Warhol-Werk „Diana Vreeland Rampant“ zeigt die Modefrau im Stil des Gemäldes „Bonaparte beim Überschreiten der Alpen am Großen Sankt Bernhard“ von Jacques-Louis David hoch zu Ross. Zugeschlagen wurde es bei 94.500 Dollar.

In guter Erinnerung hatte André Leon Talley also vor allem die frühen Jahre seiner Karriere. Damals legte der schwarze junge Mann, der noch zu Zeiten der Rassentrennung bei seiner Großmutter aufgewachsen war, die in den Wohnheimen der Duke Univer­sity als Putzfrau arbeitete, einen unglaublichen Aufstieg hin. In einer Bibliothek hatte der Junge die „Vogue“ gesehen – und seine Bestimmung gefunden. Er studierte Französisch und arbeitete schon Anfang der Siebziger für Diana Vreeland, die damals gerade Kuratorin am Costume Insti­tute des Metropolitan Museum in New York geworden war. Sie leitete ihn an Andy Warhol weiter, für dessen Factory er als Rezeptionist und für dessen Magazin „Interview“ er als Autor arbeitete. Als Redakteur von „W“ und „Women’s Wear Daily“ arbeitete sich „ALT“ dann in die Pariser Modeszene ein, bevor er Redakteur von „Vogue“ und „Vanity Fair“ wurde. Später beriet er Frauen wie Michelle Obama, Jennifer Hudson, Serena Williams und Melania Trump.

In seinem Stil lebt André Leon Talley weiter. Das wurde vor einer Woche bei der Halbzeit-Show des „Super Bowl“ offenbar. Da trug Rihanna am Ende ihres Auftritts einen bodenlangen Schlafsackmantel von Alaïa, der nur ihrem alten Freund gewidmet sein konnte. Ein solcher Mantel der Desi­gnerin Norma Kamali aus Talleys Sammlung wurde nun ebenfalls versteigert. Er erbrachte 25.200 Dollar – ein XL-Preis für ein XXL-Designerstück.