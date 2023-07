Aktualisiert am

Werkzeug zum Erwachsenwerden, kulturindustrieller Fetisch, „toxisches Schönheitsideal“, Quelle unzähliger Comics und Filme und allgegenwärtige Pop-Halbgöttin: Was hat es eigentlich mit Barbie auf sich?

Made for Malibu, aber ursprünglich erdacht für die „Bild“-Zeitung: Barbie ist als Idee älter als die 50 Jahre, die 2009 dadurch gefeiert wurden, dass ein Haus für sie geschaffen wurde, inklusive dieses Spiegels, der mit 65 Puppen verziert war. Bild: ddp

Diese Hände können nichts greifen; kein Job braucht sie so, wie sie sind. Diese Füße können nicht auf dem Boden der Tatsachen stehen; nicht einmal Aschenputtel beim Warten auf den Glaspantoffel hält eine dermaßen unnatürliche Fußhaltung lange aus. Sind solche Hände, solche Füße Zeichen qualvoller Zurichtung? Ist die Puppe, deren Extremitäten in diesen befremdlichen Formen enden, eine Drohung an kleine Mädchen, die sagt: „Wir kriegen dich schon passend, Gesellschaft ist eine Streckbank, und du sollst nie selbst zupacken, sondern immer Ballerina sein“?

So kann man das sehen.