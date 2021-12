Bild: dpa

Halbgötter in Weiß

Dass ein T-Shirts unterm Hemd keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt mindestens ein anderes Beispiel auf dieser Seite. Dabei lautet Regel Nummer eins in Bekleidungsfragen: Setzen Sie auf Klassiker! Ein T-Shirt unter dem Hemd ist recht klassisch, und der Klassiker unter den T-Shirts ist ohne Frage weiß. So sieht es auch seit einer Weile unter den Masken in der Kategorie FFP2 aus. Beides kann sich bewähren. Beim Impftermin des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am 1. April stimmt optisch jedenfalls alles. Ein helles Krankenzimmer, ein Arzt im Kittel, ein Patient, der mit T-Shirt und Maske farblich Ton in Ton bleibt: ein Bild wie eine Erleuchtung. Und das Anfang April, als die Impfkampagne allmählich an Fahrt aufnimmt. Selbst Steinmeiers Statement ist so klar wie diese optische Komposition: „Heute habe ich meine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten. Das Impfen ist der entscheidende Schritt auf dem Weg aus der Pandemie. Nutzen Sie die Möglichkeit.“