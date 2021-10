Designer Duo The New Raw

Designer Duo The New Raw :

Designer Duo The New Raw : Möbel aus der Tube

Für das Designer Duo The New Raw ist der Kunststoff, der als Müll zu Lande und zu Wasser zu finden ist, ein wertvoller Rohstoff: Panos Sakkas und Foteini Setaki schmelzen ihn ein und formen mit 3-D-Druckern neue Produkte daraus.

Syros, so heißt es in der Eigenwerbung, sei die Insel, auf der griechische Tradition und westliche Einflüsse eine harmonische Ehe eingehen. Anders gesagt: Die Insel, etwa 150 Kilometer südöstlich von Athen im Ägäischen Meer gelegen, ist ein beliebtes Reiseziel – wenn man von Corona- Zeiten absieht. In manchen Sommern verdoppelt sich die Zahl der etwa 22.000 Einwohner auf Syros. Die Touristen bringen auch Probleme mit, Plastikmüll zum Beispiel. Auf allen Kykladen- Inseln herrscht ein Mangel an Trinkwasser, besonders in den Sommermonaten. Entsalzungsanlagen versorgen die Einwohner zwar größtenteils mit Wasser, das aus dem Meer gewonnen wird. In der Hochsaison aber muss es zusätzlich mit Tankschiffen und in zigtausend Plastikflaschen auf die Inseln gebracht werden. „Die Flaschen liegen dann überall herum“, sagt der Architekt Panos Sakkas.

Es ist kein griechisches, sondern ein globales Problem, um das sich Panos Sakkas und seine Frau Foteini Setaki ganz grundsätzlich kümmern. „Plastik“, sagt sie, „ist für uns fast schon zu einer zweiten Natur geworden, einer künstlichen, die alles zu überlagern droht – egal ob an Land oder in den Meeren.“ Sakkas und Setaki sehen in dem achtlos weggeworfenen Kunststoff auch nicht Abfall, sondern Wertstoff. Sie nennen es einen „Designfehler“, dass Verpackungen oft aufwendig gestaltet werden, nur um dann nach einmaliger Nutzung gleich wieder weggeworfen zu werden. Plastik kann und sollte ein langlebiger Rohstoff sein, sagen sie. Genau da setzen die beiden Griechen an. Darum nennen sich die Designer aus Athen, die inzwischen in Rotterdam leben und arbeiten, The New Raw.

Zu mühsam und zu teuer

Im September 2015 luden Panos Sakkas und Foteini Setaki die Bevölkerung der Insel Syros, die etwas kleiner als die größte nordfriesische Insel Sylt ist, zu einem Workshop ein. Zunächst wurde Plastikmüll gesammelt. Danach konnte, wer wollte, Becher und Flaschen, Trinkhalme und Verpackungen selbst schreddern und dabei zusehen, wie aus dem Abfall zunächst ein geschmolzener Faden und schließlich ein neues Produkt aus dem 3 D-Drucker wurde: ein Puzzleteil für Kinder, ein kleiner Spielzeughund („PET for Pets“), eine Sonnenbrille. „Das Spannende an Syros ist, dass es ein geschlossenes Ökosystem ist“, sagt Sakkas. Der Müll auf der Insel kann nicht so einfach entsorgt werden, er muss aufwendig per Schiff aufs Festland transportiert werden.

Sakkas und Setaki haben daher einen Kreislauf in Gang gesetzt: Aus altem Plastik wird neues Plastik, das am Ende wieder auf der Insel gesammelt, geschreddert und recycelt werden kann, um zu einem weiteren Produkt zu werden. Das klingt vielversprechend. Ist es auch. Aber auch nicht billig. Der Kunststoffmüll muss nicht nur gesammelt, sondern oft auch noch sortiert und zum Beispiel von Aluminiumresten befreit werden, bevor er weiter verarbeitet werden kann. „Für die Industrie ist das oft zu mühsam und zu teuer“, sagt Setaki. Neuen Kunststoff zu verwenden sei daher fast immer billiger als recycelten. Darum werde Plastikmüll oft einfach verbrannt. Sakkas und Setaki wollen das Sammeln und Sortieren dezentralisieren, wie sie es auf Syros getan haben.

Mehr als 20 Millionen Tonnen Kunststoff einsparen

Den mühsamen Teil der Verwertungskette haben die Einwohner dort selbst übernommen. Wie groß das globale Problem mit dem Plastikmüll ist, haben amerikanische Forscher errechnet: Demnach wurden seit den fünfziger Jahren mehr als acht Milliarden Tonnen Plastik produziert – eine schier unglaubliche Menge. Etwa fünf Milliarden Tonnen sind heute noch vorhanden: auf Deponien, in der freien Natur, in den Weltmeeren. In jedem Quadratkilometer der Meere schwimmen nach Angaben der Umweltorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) mittlerweile Hunderttausende Stücke Plastik. Mit fatalen Folgen: „Seevögel verenden qualvoll an Handyteilen in ihrem Magen, Schildkröten halten Plastiktüten für Quallen, und Fische verwechseln winzige Plastikteilchen mit Plankton.“