Nun hat Freifrau das Wort Sitzmöbel aus dem Namen gestrichen, die Marke nennt sich nur noch „Freifrau Manufaktur“. Künftig wollen sie auch andere Möbelstücke und Accessoires in die Produktpalette aufnehmen. Das könnte auch gut für den Export sein. Der Anteil liegt seit Jahren bei 35 Prozent, meist wird ins deutschsprachige Ausland und in die Benelux-Länder geliefert, auch Australien, die Vereinigten Staaten und China stehen auf der Liste. Die meist weichen Sitzmöbel sind besonders in Restaurants und Hotels beliebt, im Four Seasons in Toronto, im Le Meridien in Wien oder im Hotel The Warehouse in Singapur.

Der Vater, sagt Niklas Helweg, sei näher am Alter der Zielgruppe, die Freifrau bediene. „Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir uns durch PR und Marketing ein eher jüngeres Publikum erschließen können.“ Die Zwillinge finden die Möbel klassisch, aber trotzdem jung. Viel könne man über Bezugsstoffe lösen. „Der Vorteil ist“, sagt Vater Hansjörg Helweg, „dass ihr die Digitalisierung viel mehr im Fokus habt. Ich bin ja eher klassisch im Möbeleinzelhandel aufgestellt.“ Und der werde auf Dauer nicht Bestand haben. Da sei es wirklich von Vorteil, jüngere Leute im Unternehmen zu haben, die eher up to date seien.