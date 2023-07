In der Corona-Zeit saß sie mit den Kindern am Küchentisch, jeder vor seinem Notebook. Während die Kinder Schularbeiten machten, trug Frey ihr Wissen über Flechtwerke in einem Skript zusammen, professionell gestaltet von einer Grafikerin und in kleiner Auflage gedruckt. Geschichte, Materialkunde, Werkzeuge, alles wird darin erklärt. Die zweite, überarbeitete Auflage ist demnächst fertig: „Ich weiß schon wieder mehr.“



Ob sie je wieder in ihren ersten Beruf zurückkehren wird? „Ich weiß es nicht“, sagt Marina Frey. „Das wäre für mich ganz, ganz schwer.“ Das Flechten sei ja nicht nur arbeiten. „Ich kann ein Hörspiel nebenher hören, meine Gedanken sortieren.“ Sie schätzt die Freiheit der Selbständigkeit: Zeit für die Kinder, Zeit für sich selbst. Mal einen Tag Pause machen, wenn es nicht so läuft.



Mit der Arbeit zu Hause, mitten im Familienalltag, schlägt Frey auch einen Bogen in die Geschichte: Sie nimmt an, dass früher viele Stühle in Heimarbeit beflochten wurden. An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert stellte alleine Thonet mehrere tausend Bugholzstühle am Tag her. Auch wenn es nicht nur Modelle mit Rattanbespannung waren – Frey glaubt nicht, dass die Geflechte alle in den Fabriken gefertigt wurden, ganz zu schweigen von den häufig notwendigen Reparaturen. „Das kann nur über Heimarbeit gemacht worden sein.“ Dazu habe sie in den Archiven aber noch keine Unterlagen gefunden. Bei Thonet weiß man es auch nicht, da hat sie nachgefragt.