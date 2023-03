Es waren zwei anstrengende Wochen für Timon und Melchior Grau: Als wandelnde Porträts gingen sie 2016 in einer Athener Galerie auf und ab, ein Kunstprojekt der jungen Künstler. Am Ende entstand eine Idee: eine Leuchte zum Tragen. Praktischerweise hatten die Eltern eine nach dem Vater benannte Leuchtenmarke, Tobias Grau. Seit 2022 führen die Söhne sie unter dem Namen GRAU weiter. Ihre Leuchte Parrot ist dem menschlichen Körper nachempfunden, hat einen runden Kopf und einen langen schmalen Körper. Die Aluminiumstange ist höhenverstellbar, der Kopf lässt sich um 30 Grad neigen und um 310 Grad drehen, das Licht dimmen. Je nach Höhe, Position und Lichtintensität verändert sich der Raum, in dem sie bewegt wird. Wichtig waren ihren Entwerfern auch die Farben, „die an Assoziationen mit natürlichem Licht anknüpfen“: Es gibt sie in Blau wie das Licht am Morgen, in Orange wie das Licht bei Sonnenuntergang, in Weiß (für den lichten Tag) und in Schwarz (die dunkle Nacht).