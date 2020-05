Modulares Sofasystem Costume : Ein Sofa fürs Leben

Aktualisiert am

Chipskrümel in den Rillen, Schokoflecken auf den Polstern: Das Sofa ist Ort der familiären Zusammenkunft im eigenen Heim und sieht schnell dementsprechend aus. Ein komplett zerlegbares Sofasystem schafft Abhilfe.

Zerlegbar in seine Einzelteile: Das modulare Sofasystem Costume von Stefan Diez für Magis. Bild: Hersteller

In vielen Familien ist es der Lebensmittelpunkt: das Sofa. Die Eltern streamen auf dem Sofa ihre Serien oder lesen Zeitung. Die kleinen Kinder nutzen es als Turngerät, Spielzeuglager und Ersatzbett, die großen hängen hier ab, während sie Youtube-Videos schauen. Die Katze hat zwar ihre eigene Decke vor der Heizung, aber wo hält sie ihren Mittagsschlaf? Auf dem Sofa.

In den Polstern entspannen alle am liebsten. Leider hinterlassen auch Chipskrümel, Wasserfarben, Tierpfoten und Schokofinger über die Jahre ihre Spuren auf dem Lebensmittelpunkt. „Gerade in Familien muss ein Sofa ja einiges aushalten“, sagt Stefan Diez. Der Münchner Designer hat selbst drei halbwüchsige Kinder und war daher die Idealbesetzung, als die italienische Möbelmarke Magis einen Partner suchte, um, wie Diez es formuliert, das Sofa ganz neu zu denken.

Komplett zerlegbar

Vier Jahre und viele Prototypen später ist das modulare Sofasystem Costume jetzt fertig und geht in Produktion. „Wir haben uns zusammen mit Magis die Vorgabe gesetzt, ein komplett zerlegbares Sofasystem zu entwickeln“, erklärt der Designer das Konzept. „Mit möglichst wenig Polyurethanschaum und einem waschbaren Bezug. Das System sollte nur aus wenigen Elementen bestehen. Anfangs kam uns das eigentlich alles unmöglich vor.“

Die Lösung der selbstgestellten Aufgabe lag schließlich darin, das Sofa durch und durch modular aufzubauen. Costume basiert auf einem einzigen Sitzmodul, das mit Armlehnen für links und rechts und einem Pouf ergänzt werden kann. Diese vier Elemente können zu ganz verschiedenen Konfigurationen kombiniert werden. Dadurch ist das Sofa wandelbar, die Module können immer wieder neu arrangiert werden, etwa nach einem Umzug. Farblich abgesetzte Kunststoffschienen verbinden die einzelnen Elemente, die Besitzer können das Sofa selbst zusammen- und auseinanderbauen.

Die Idee der Modularität haben Magis und Diez noch weiter getrieben: Das Sitzmodul selbst ist komplett zerlegbar. Die Basis ist ein Körper mit Sitz und Rückenlehne in einem Stück, hergestellt aus recyceltem Kunststoff. Magis verwendet dafür Abfälle, die in der Kunststoffindustrie anfallen. Bei der Produktion verzichtet der Hersteller auf Glasfaser zur Verstärkung, deshalb ist der Kunststoffkörper selbst wieder vollständig recycelbar.

Die Polsterung wiederum besteht aus einer abnehmbaren Auflage aus Federkern und einer Schicht Polyurethanschaum. Zusammengehalten wird das Ganze von den Bezügen, die mit Spanngurten unsichtbar festgezurrt werden. „Durch den modularen Aufbau der Konstruktion kann man jederzeit einzelne Teile auswechseln oder reinigen. Sogar die dünne Auflage aus PU-Schaum ist waschbar“, sagt Stefan Diez. So muss im worst case – Wein umgeschüttet, Nudelsauce verkleckert, Kuli ausgelaufen – nicht gleich das ganze Sofa neu bezogen werden. Auf so einem unkomplizierten Lebensmittelpunkt entspannt es sich doch gleich noch schöner.