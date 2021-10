Bild: EPA

Dior

Auch die Mode lässt sich als großes Gesellschaftsspiel betrachten, der richtige Zug zum richtigen Zeitpunkt ist entscheidend, aber es braucht auch Glück. Maria Grazia Chiuri gehört mit Dior seit fünf Jahren zu den Gewinnerinnen dieses Spiels. Ihr erster schlauer Einfall, damals 2016, zum Debüt, war das „We Should All Be Feminists“-T-Shirt. Zwei Monate später wurde Donald Trump Präsident und sehr viele Frauen daraufhin zu Feministinnen. Was sie entwirft, verkauft sich die Generationen rauf und runter, das können wahrlich nicht alle Kreativ-Direktoren von ihrer Damenmode behaupten. Auch die Babydoll-Kleider und knappen Kostüme für das kommende Frühjahr, für die Chiuri das Schauentheater in ein Gesellschaftsspiel hat verwandeln lassen, werden Dior noch ein bisschen wertvoller machen. Nicht, weil sie modegeschichtlich die Ära des Sechziger-Jahre-Designers Marc Bohan zitieren, sondern, weil sie in den optimistischsten aller Farben, in Gelb, Pink, Wasserblau und Grasgrün mit ihren Tierprints, den Krokodilen, Löwen und Zebras, so wiedererkennbar sein werden wie ein zweites Logo. Und das erste ist bei Dior längst ein Garant für Cash.