Modetrend Pailletten : Wenn der Sinn dir nach Verwandlung steht

Für die Weihnachtsfeier im Büro wollte sich Christina mal wieder richtig schick machen und kaufte sich einen Paillettenrock. „Nach fast drei Jahren Pandemie und zwei Tagen pro Woche im Homeoffice hatte ich Lust, mich aufzubrezeln“, sagt sie. „Das volle Programm, mit Glitzer, Make-up und hohen Schuhen.“ Die 48 Jahre alte Werbetexterin war nicht die Einzige, die auf diese Idee kam: „So viele meiner Kolleginnen trugen Pailletten, Lurex, schicke schwarze Kleider und Satinblusen. Es herrschte so eine ausgelassene Stimmung. Das war die glamouröseste Weihnachtsfeier, die ich je erlebt habe.“

So wie Christina und ihren Kolleginnen geht es derzeit vielen Deutschen. Nachdem in der Pandemie die Jogginghosen nicht weich und die Sweatshirts nicht weit genug sein konnten, empfinden viele den Couch-Potato-Look mittlerweile als mindestens so zäh wie Kaugummi. Plötzlich haben Pailletten Hochkonjunktur. Sie funkeln an Kleidern, Röcken, Oberteilen und Hosen im ganz großen Stil. Dass der Glamour Einzug hält, war schon während der Modewochen in Mailand, Paris und London im vergangenen Frühjahr zu beobachten. Pailletten, so viel stand schon damals fest, mussten ein Herbsttrend werden.

Pailletten sind allgegenwärtig in der Mode

Bei dem belgischen Designer Dries Van Noten schillern sie in der Modefarbe Lila. Dolce & Gabbana aus Mailand setzen auf Silber. Bei Prada gibt es Pailletten-Stiefeletten in Grasgrün. Bei Jean Paul Gaultier Pailletten-Jeansjacken. Stella McCartney greift gleich zu Multicolour-Metallics.

Doch nicht nur bei den Designermarken sind Pailletten gerade unübersehbar. Auch in den Schaufenstern in kleineren Einkaufsstraßen mit mittelpreisigem Angebot blitzt und glänzt es. Die Fast-Fashion-Kandidaten – Zara, Shein, H&M –, die selbst in minimalistischen Zeiten Glitzerkram anbieten, wissen ohnehin, dass der Bedarf jetzt groß ist: Pailletten, wohin das Auge reicht.

Pailletten als Zeichen für die Sehnsucht nach Glamour?

„Wir haben im Vorfeld schon stark auf den Trend rund um Glitzer, Glanz und Pailletten gesetzt“, sagt Simone Heift, die als Einkaufschefin der KaDeWe-Gruppe das Sortiment in den Kaufhäusern KaDeWe in Berlin, Oberpollinger in München und Alsterhaus in Hamburg verantwortet. „Dass dieser Glamour-Trend allerdings so stark einschlägt, hat mich dann doch überrascht.“ Auch das Geschäft mit Schmuck sei zurzeit sehr erfolgreich. „Man kann schon sagen, dass es insgesamt wieder angezogener und schicker wird.“

Ist das ein Beispiel dafür, dass die Mode als gesellschaftlicher Seismograph taugt? Spiegelt dieser Trend das Bedürfnis der Menschen nach Hedonismus, nach Genuss und Sinneslust? Die Pandemie, die Konsequenzen des Ukrainekriegs hinterlassen ihre Spuren. „Wir sind schon seit langer Zeit sehr ge­deckelt, was Freude und Unbeschwertheit angeht“, sagt die Psychologin Birgit Langebartels vom Marktforschungsinstitut Rheingold in Köln. „Man kann auch sagen: Wir befinden uns in einer psychologischen Energiekrise.“ Langebartels spricht auch vom „Gespenst des Unbestimmten“, das ein hohes Angstpotential entfalte. Ausgerechnet das animiert zum Konsum? „Keiner weiß, was noch auf uns zukommt und wie lange sich der Ukrainekrieg hinziehen wird“, sagt sie. „Sich schön zu machen oder schön anzuziehen hat sehr viel mit Ritualen zu tun. Bekleidung wird dann zu einer Uniform, die Halt und Sicherheit gibt.“

„Kleidung ist ein Verwandlungsangebot“

Dass in der Mode aktuell alles, was glitzert, hoch im Kurs steht, verwundert die Psychologin nicht. „Kleidung ist immer auch ein Verwandlungsangebot, mit dem man verschiedene Facetten ausleben kann. Ein Paillettenkleid kann mir für einen Moment das Gefühl geben, alles ist gut, und ich bin die Königin der Nacht.“

Nichts steht mehr für Glamour und Ausgehmode als Pailletten. Die kleinen, meist runden sehr dünnen Plättchen aus Metall oder beschichtetem Kunststoff werden in der Regel für festliche Mode verwendet. Der Begriff „Paillette“ stammt vom französischen Wort „Paille“ und bedeutet Streu. Ursprünglich wurden Pailletten aus plattgewalzten Drahtringen hergestellt und waren demzufolge meist metallfarbig in Gold oder Silber erhältlich. Durch die maschinelle Herstellung aus Kunststofffolie, eine Technik, die in den Sechzigerjahren von einem Schweizer Unternehmen entwickelt wurde, können die Plättchen seitdem zu einem erschwinglichen Preis und in allen möglichen Farben produziert werden.

Die ökologischen Kosten dafür sind allerdings nicht ohne: Die Herstellung spricht für sich. Pailletten sind Plastik und somit nicht ökologisch abbaubar. Beim Waschen wird zudem Mikroplastik freigesetzt und gelangt ins Grundwasser. Der britische Online- und Versandhändler Boden erklärte deshalb im Dezember 2020, als Weihnachtsfeiern reihenweise gestrichen wurden, Pailletten zu einem Ding der Vergangenheit. Lurex­fäden, die einen nicht ganz so großen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, seien eine nicht weniger festlich anmutende Alternative, hieß es damals.

Mehr als ein Jahr später steht Boden damit noch immer allein da. Partys gibt es dafür jetzt zur Genüge – und Pailletten. Ist das jetzt das viel beschworene Revival der Zwanzigerjahre? Der Tanz auf dem Vulkan? „Natürlich stehen wir vor gewaltigen Herausforderungen und Umbrüchen“, sagt die Rheingold-Psychologin Birgit Langebartels. „Aber in den Zwanzigerjahren ist gerade ein Krieg zu Ende gegangen, und ein anderer stand schon wieder unmittelbar bevor. Die Umstände waren damals deutlich dramatischer.“ Für die Marktforscherin hängt vieles damit zusammen, dass die meisten von uns Krisen gar nicht kennen und entsprechend Schwierigkeiten hätten, damit zu leben. Doch in jeder Krise steckt eine Chance. „Wir können lernen, mit einer Krise und mit der damit verbundenen Gefahr umzugehen. Das hat Corona gezeigt“, sagt Langebartels. „Mode kann ihren Teil dazu beitragen. Indem ich mich kleide, wie ich mich fühle oder fühlen möchte, kann sie mir helfen, in die Verfassung zu kommen, die ich gerne hätte.“ Und zumindest dafür kann die Paillette nützlich sein.