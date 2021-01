Warme Füße im Lockdown : Wir bleiben in Hausschuhen

Auch in den kommenden Wochen werden wir viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen. Aber immerhin: Unsere kuscheligen Hausschuhe müssen wir dann gar nicht mehr ausziehen. Wir haben sieben Modelle anprobiert.

In den Lifestyle-Zeitschriften folgt das Jahr normalerweise einem zuverlässigen Zyklus. Die Ausgaben von Januar bis März stehen im Zeichen des Neustarts, als wäre das Leben ein Computer mit Reset-Taste. Im Juni, Juli, August rückt mit den steigenden Temperaturen das Thema Klimawandel auf die Agenda und damit: Nachhaltigkeit. Richtung Oktober heißt es dann Rückzug in die eigenen vier Wände: Cocooning.

Jetzt ist Januar, aber mit Wörtern wie „Aufbruch“ oder „Fresh Start“ muss niemand kommen. Auch wir zeigen auf dieser Seite Hausschuhe, als wäre es November, als müsste man sich noch lange unter der Wolldecke verkriechen und an der Teetasse festhalten.

Wir bleiben zu Hause

2021 bleibt vorerst alles anders, und wenn Urlaubs- und Geburtstagsplanungen vom Tisch sind und man in Sachen Beziehung oder Wohnsituation oder Arbeitsverhältnis gerade nicht unbedingt Reset drücken möchte, dann bleiben wir eben zu Hause, in Hausschuhen. Zum Beispiel in Modellen von Birkenstock, die uns Deutschen ohnehin an die Füße gewachsen scheinen.

Es darf einmal etwas anderes sein? Marc O'Polo, Boden, Barbour. Bedarf ist ja da, das wird man auch bei Ugg erkannt haben, der australischen Lammfellpuschen-Marke, die das Prinzip von Hausschuhen einst erfolgreich auf die Straße brachte. Jetzt kehren sie es um, mit Riemchen-Sandalen, die zu Hause etwas hermachen.

Jogginghose ist schließlich nicht gleich Jogginghose, auch das ist eine der Lehren des vergangenen Jahres. Die Schlappen von Dior, mit denen es in besseren Zeiten auch in ein Spa gehen könnte, und die Babouches von Tassel Tales zeigen es. Letztere könnten aus den Souks in Marrakesch kommen, Mitbringsel vom letzten Citytrip. Jetzt liefert DHL sie an die Tür.