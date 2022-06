Modetrend Bermudashorts : Sie schmeicheln mehr als Hotpants

Männer lieben sie schon seit Jahren: Die Bermudashorts finden in diesem Sommer auch ihren Weg an Frauenbeine. Bild: Picture Alliance

Als das Modehaus Chanel im vergangenen Dezember mit seiner „Métiers d’Art“-Kollektion wie jedes Jahr das Handwerk als essenzielles Element der Mode feierte, war auch ein Klassiker auf dem Laufsteg zu sehen – neu und passend zum wankelmütigen Frühjahr interpretiert: Zu langen Cardigans und Bouclémänteln trugen die Models grob gestrickte Bermudashorts in Lila und Königsblau. Ebenfalls in Paris hatte bereits zwei Monate zuvor Valentino auf der Modewoche die kurze Hose in changierendem Braun zu hochgeschnürten Sandalen gezeigt, während Miu Miu den klassischen Khaki-Look mit zerfranst abgeschnittenen Beinen umsetzte. In Mailand setzte Max Mara derweil fürs Frühjahr auf bedruckte Denim-Bermudas zu bauchfreiem Top und Blazer.

Bermudashorts – als Pendant zu „Mom-Jeans“ mit hohem Bund und lockerem Schnitt an den Oberschenkeln oft auch als „Mom-Shorts“ bezeichnet – spielen schon länger wieder eine Rolle in der Mode abseits von Funktionskleidung, Segelclubs und mehr oder weniger kleidsamer Hipster-Ironie. Gründe für das sich seit 2018 anbahnende Comeback gibt es viele: Bermudas schmeicheln meist mehr als Hotpants, sie sind praktischer als schwingende Röcke, lassen sich klassisch zu Bluse und Loafers, lässig zu bauchfreiem Top oder androgyn zum weiten Shirt und betont klobigen Sneakern kombinieren. Ihre Vielseitigkeit macht sie für jede Generation und jedes Geschlecht tragbar.

F.A.Z. Newsletter Stil - Die schönen Seiten des Lebens Donnerstags um 14.00 Uhr ANMELDEN

Dennoch dauerte es eine Weile, bis sich die modebewusste, aber eben nicht zwischen Fashion Weeks pendelnde Masse wieder an die Shorts wagte, in der Jackie Kennedy 1953 ihren Siegeszug als Stilikone begann, Laura Dern 1993 den „Jurassic Park“ erkundete und Marion Cotillard 2014 über den roten Teppich einer Filmpremiere schritt. Dass junge Kult-Marken wie das dänische Label Ganni und der französische Designer Jacquemus vor zwei Jahren Bermudashorts in ihren Kollektionen hatten und sich Influencerinnen und Models wie Emily Ratajkowski darin auf Instagram zeigten, dürfte den Weg der Shorts in Geschäfte, Kleiderschränke und an Frauenbeine zusätzlich beschleunigt haben.

Die Shorts passen auch zur Krawatte

Genau wie die Pandemie: Wer sich im vergangenen Sommer nach Monaten im Schlabberlook mal wieder schick machen wollte, sich aber erst wieder an hohe Hacken und Sandalen gewöhnen musste (die anders als Flipflops diesen Namen auch verdienen), fand in Bermudashorts überaus anpassungsfähige und treue Begleiter. Momentan gibt es sie in allen Farben, aus Leder, Leinen, Denim gefertigt, mal mit extra hohem Bund, mal über dem Knie und mal darunter endend, mit Applikationen und Prints versehen oder eben zerfranst und grob gestrickt.

Eine eindeutige Definition, was als Bermudashorts bezeichnet werden darf, gibt es jenseits der namensgebenden Bermuda-Inseln im Nordatlantik nicht. Dort ist die Hose, die meist etwa fünf Zentimeter über dem Knie endet, mit zwei Taschen und oft auch Bügelfalten versehen. Sie wird (allerdings nicht auf Bermuda) aus Baumwolle, Schurwolle, Leinen oder einem Polyester-Woll-Mix hergestellt. Farblich existieren kaum Grenzen.

Und während etwa in Nordeuropa der formelle Geschäftstermin eine der letzten verbleibenden Bastionen ist, an denen kurze Hosen an Herrenbeinen tabu sind, tragen bermudische Geschäftsleute die Shorts auch bei offiziellen Anlässen: zu Hemd, Krawatte, Sakko, Kniestrümpfen und meist klassischen Schuhen wie Loafers. Schon Winston Churchill soll ein Fan dieses Looks gewesen sein: „Die kurze Hose ist eine schreckliche modische Wahl. Es sei denn, sie kommt aus Bermuda“, wird der ehemalige britische Premier zitiert.