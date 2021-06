So emotional ist das Treffen in Köln nicht, seit einer Woche sehen sie sich fast täglich. Dafür ist die Stimmung umso besser. Nadja und Jessica setzen sich direkt in die Maske, gut gelaunt. Sie erzählen vom Videodreh zu ihrer Neuauflage von „Still In Love With You“, schwärmen von ihren Tänzern. Wenn man nach Ereignissen von früher fragt, lachen sie und sagen: „Das musst du Lucy fragen!“ Sie ist so etwas wie das Gedächtnis der Gruppe.

Noch vor einem Jahr hätten sie alle nicht gedacht, dass sie noch mal zusammenkommen würden. „Es ist wie ein Geschenk“, sagt Lucy. Es begann mit einer WhatsAppGruppe der vier, „NoA“, in der sie hin und wieder schrieben. Eines Morgens bekamen sie eine Mail von BMG: Die Rechte zu ihrer Musik wurden gekauft. Fortan würde man die alten Songs endlich auch auf Spotify, Apple Music und anderen Streamingdiensten hören können. „Irgendwie haben wir alle gemerkt: Da ist noch was.“

Im Jahr 2000 hatte RTL2 ein Experiment gewagt, das gute Einschaltquoten versprach. Die Show hieß „Popstars“, in Australien war sie schon erfolgreich gelaufen. Viele junge Frauen sahen die Casting-Aufrufe im Fernsehen, mehr als 4500 gingen hin. Am Ende wurden 32 von ihnen zu einem mehrwöchigen Workshop mit Tanz- und Gesangsunterricht auf Mallorca eingeladen. Zum Schluss waren sie noch zu elft. Danach fuhren die Juroren, RTL2-Kameras im Gepäck, zu den fünf Gewinnerinnen nach Hause. Aus Sandy, Lucy, Vanessa, Nadja und Jessica wurden die No Angels. Die größte deutsche Girlgroup war geboren. Mit ihr brach das Zeitalter der Casting-Shows an.