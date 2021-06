An einem Mittwoch in diesem Februar, es ist kalt in München, steht David Alaba mit Sandalen an den Füßen in einer leergeräumten Boxhalle im Stadtteil Schwabing und stellt sich vorsichtig auf seine Zehenspitzen. Seine Arme liegen seitlich am Körper an. Er sieht aus wie ein Skispringer, den der Wind durch die Luft trägt. Die Fotografin, die vor ihm auf dem Boden sitzt, drückt auf den Knopf ihrer Kamera, bis Alaba das Gleichgewicht nicht mehr halten kann. Er kippt nach vorne. Ein Wort rutscht ihm raus: „Hoppala!“ Dann macht er das, was er in unangenehmen Momenten öfters macht: Er lächelt.

Wenn Alaba, 28 Jahre alt, in der Boxhalle lächelt und spricht, mit seinen weißen Zähnen und seinem Wiener Dialekt, könnte man für einen Moment meinen, dass da immer noch der Schelm steht, der vor fast zehn Jahren mit Franck Ribéry durch die Stadt gezogen ist und danach Uli Hoeneß angeflunkert hat. Doch das täuscht. Da steht nun der wohl berühmteste Sportler Österreichs. Einer, der in den vergangenen Jahren mehr Titel gewonnen hat als die stolzen Skispringer aus seinem Heimatland und so zu einer internationalen Marke geworden ist, die er nicht nur pflegt, indem er mit Fußballschuhen über den Rasen rennt, sondern auch indem er sich in Designer-Sandalen in einer Boxhalle fotografieren lässt. In Zukunft soll diese Marke noch internationaler werden. Am Ende der Saison verlässt David Alaba nach 13 Jahren den FC Bayern. Er wechselt ins Ausland, zu Real Madrid. Und so kann man sich während seiner letzten Tage in München fragen: Was für ein Mensch wird gehen? Und was wird von ihm bleiben?