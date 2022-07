A ls wir aus Paris endlich in Valencia angekommen waren, fehlte das Gepäck. Modeaufnahmen ohne Kleidungsstücke? Das ist nicht einmal dann möglich, wenn man auf den Fallas fotografiert, dem farbenprächtigen Volksfest, das immer im Frühjahr in der Stadt am Mittelmeer stattfindet. Also abwarten und feiern.



Am nächsten Tag waren die Looks da. Aber: Die Models konnten nicht, eines war krank, eines musste sich um eine dringende familiäre Angelegenheit kümmern. Also Street Casting! Wir hatten Glück und fanden auf den Straßen der spanischen Stadt wunderbare Menschen: Touristen, Barkeeper, sogar einen Apnoe-Profi. Dann geschah auch noch das, was in Valencia nie passiert: Es regnete. Und es war kalt. Aber das machte uns auch nichts mehr. Die Leidenschaft der Valencianer, die Freude der Fallas, die tollen Kleider: Am Ende war es ein richtiges Fest.