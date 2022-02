Ein Ort in der Sonne war schnell gefunden. Wir hatten durch unseren Freund Sam Mardini das Angebot, in sein neues Hotel auf der griechischen Insel Rhodos zu kommen. Das A.F. Lindia passt uns ins Konzept. Das Hotel liegt direkt an einem kleinen hübschen Strand. Das Meer muss natürlich in der Kampagne zu sehen sein, und wir müssen nicht erwähnen, wie schön das griechische Meer ist. Wie beim letzten Shoot 2020, der uns an die Amalfiküste führte. Die Crew stand schnell fest. Jede ist gerne dabei, wenn wir mit Leyla etwas planen. Es fühlt sich an wie Urlaub, ein paar Kinder werden auch eingepackt.