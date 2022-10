G rit Seymour erinnert sich noch deutlich an eine der absurdesten Szenen ihres Lebens: Ende der Achzigerjahre war das, in Ostberlin. Sie saß auf der Bank in einer U-Bahnstation und wartete auf den Zug. Für Modeaufnahmen war sie in der Stadt, tagsüber arbeitete sie in der Produktion eines Bekleidungsunternehmens, abends und am Wochenende fuhr sie nach Berlin und stand als Model vor der Kamera. Das Ergebnis einer solchen Aufnahme hing nun direkt hinter ihr an der Wand. Ein überlebensgroßes Modeplakat, von dem ihr Gesicht herunterblickte. Die Situation war deshalb absurd, weil die junge Frau sich damals gar nicht in Berlin hätte aufhalten dürfen. „Ich war persona non grata in Berlin und wusste, ich darf eigentlich nicht hier sein, aber da hängt ein riesiges Foto von mir“, sagt sie. „Die Stasi war halt noch nicht Google und hatte nicht so ein lückenloses Überwachungssystem, sonst hätte das nicht funktioniert.“



Sie lacht, wenn sie heute davon erzählt. Wir haben uns in ihrer Wohnung verabredet. Sie lebt mittlerweile wieder in Berlin, nach längeren Stationen in London, Mailand, New York, Tokio. Sie sieht noch immer aus wie auf den Hochglanzaufnahmen, die Mitte der Achtzigerjahre für das Magazin „Sibylle“ entstanden sind – die „Vogue“ der DDR. Grit Seymour ist groß, schlank, blond und bewegt sich mit der Präzision einer Tänzerin oder eben eines gelernten Models. An diesem heißen Sommertag trägt sie ein ärmelloses Kleid, der Schnitt ist geradlinig, die Farbe ein hypnotisches Violett. Es erinnert in seiner Eleganz ein wenig an die Entwürfe, die Seymour als Kreativdirektorin bei Hugo Boss um die Jahrtausendwende erdachte. Doch bis dahin war es ein langer Weg von Ostberlin aus. Grit Seymour macht einen Kaffee und erzählt.

Warum sie als junge Frau in der DDR Berlin-Verbot hatte – das hing mit der Bewegung „Schwerter zu Pflugscharen“ und einigen Freunden zusammen. Grit Seymour, geboren 1966, hatte die von der evangelischen Kirche unterstützte Friedensbewegung in ihrer Heimatstadt Halle (Saale) kennengelernt, wo sie Abitur machte. „Vor der Schule stand eines Tages ein Polizeiwagen, ein Barkas-Kleintransporter. Ich hatte mein Zeichen ‚Schwerter zu Pflugscharen‘ auf dem Parka, über den habe ich schnell meinen selbstgestrickten Pulli geworfen und dachte mir: Heute möchte ich noch nicht verhaftet werden.“ Seymour entging der Polizei, einige ihrer Freunde nicht. Nach der Verhaftung schob man sie nach Westberlin ab, doch Seymour blieb mit ihnen in Kontakt.