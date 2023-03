N etflix-Produzenten von „Emily in Paris“ hätten diese Modekulisse nicht pariserischer gestalten können: Rue de Rivoli, Hausnummer 188, dritte Etage. Die Zimmer, die hinter der weißen Eingangstür liegen, sind gediegen. Die Wandkassetten reichen großzügig bis weit nach oben. An der Decke der Stuck, auf dem Boden das Fischgrätparkett. Dazwischen hängt an Kleiderstangen eine ganze Modekollektion. Viel Schwarz, fließende Kleider und feste Blazer. Dazwischen eine wohldosierte Menge Pailletten. Mit einem Blick auf die Stücke am Bügel ist klar, dass es sich um Mode handelt, wie sie in der Welt von „Emily in Paris“ coole Pariserinnen tragen würden und nicht Plastik-Pariserinnen aus Amerika. Also Sylvie und nicht Emily. Auch die Leute an diesem Montag könnten Statisten ersetzen. Es ist Verkaufssaison in Paris. Die Händler sind da, um ihre Ware zu ordern. Es fallen französische Sätze, italienische, englische.



„Marie-Christine is not here yet.“ Das sagt zur Begrüßung eine der Mitarbeiterinnen in der dritten Etage. Oversized-Blazer, markante Brille. Sie bietet Tee an, schwarz oder grün. Bei „Emily in Paris“ müsste nun irgendetwas Lustiges oder Peinliches passieren.