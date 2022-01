Modelabel Susumu Ai : Langlebig wie die Liebe

Die in der Metropole Tokio geborenen Geschwister Alisa und Keiho Menkhaus möchten mit ihrer Mode die Schönheit japanischen Handwerks weitertragen und damit am Leben erhalten. Bild: Frank Röth

Ihre Augen sind noch glasig, als Alisa und Keiho Menkhaus vom Modelabel Susumu Ai nach ihrer Modenschau in die Kameras der Fotografen lächeln. Für Keiho Menkhaus war es das erste Mal, dass er die von seiner Schwester entworfene Mode auf dem Laufsteg sieht. „Ich war überwältigt und konnte gar nicht mehr aufhören zu weinen“, sagt er. Denn die Kollektion, die sie am Dienstagabend in der Frankfurter Eventlocation „Danzig am Platz“ präsentierten, ist eine sehr persönliche Angelegenheit für die Geschwister: „Susumu“ ist das japanische Wort für „fortschreitend“, und es war der Name ihres Großvaters; „Ai“ – die erste Kanji-Silbe von Alisa Menkhaus‘ Namen – bedeutet „Liebe“. Und für das Logo des Labels nutzen Alisa und Keiho Menkhaus ihr japanisches Familienwappen. Auf dem Laufsteg ist also auch die fortdauernde Liebe zu Japan zu sehen.

Viele der Stücke sind denn auch unverkennbar von traditioneller japanischer Kleidung inspiriert: an Kimonos erinnernde Kragen, breite Obi-Gürtel, Stoffe aus Japan. „Auf den ersten Blick ist es Streetwear-Mode, doch beim genaueren Hinsehen findet man diese kleinen Details, die mir enorm wichtig sind“, sagt die Designerin Alisa Menkhaus, deren Freundin Blumen an die Laufstegwände gezeichnet hat, die Kirschblüten ähneln. Um Details geht es der Absolventin der Esmod Berlin auch auf der Schau anlässlich der Frankfurt Fashion Week, für die sie vom Fashion Council Germany ausgewählt wurde. Die Models ziert neben Susumu-Ai-Mode auch filigraner Schmuck vom Atelier Anna Auras, Taschen vom Label Frau Frieda, Brillen von Leinz Eyewear und New Balance-Sneaker sowie Lederschuhe von Maison Baum. „Wir konnten aus den Fashion-Council-Mitgliedern aussuchen, welche Labels am besten zu unserer Mode passen“, sagt die Dreißigjährige. Zu sehen ist also eine Art Fashion-Council-Kollektiv.

Die Geschwister, die in Tokio geboren wurden und 2001 mit ihrer Familie nach Deutschland zogen, möchten mit ihrer Mode die Schönheit japanischen Handwerks weiterführen und damit am Leben erhalten. Inzwischen gehört zu Susumu Ai neben Damen-, Herren- und Kinderbekleidung auf Wunsch der Kunden auch eine minimalistische Brautmoden-Kollektion. Vor allem in deutschsprachigen Ländern komme das sehr gut an, sagt Keiho Menkhaus, der für das Label den betriebswirtschaftlichen Teil der Arbeit übernimmt.

Ein wichtiges Thema für das Unternehmen mit sechs Mitarbeitern: Nachhaltigkeit. Auch wenn der Onlinehandel für das etwa viereinhalb Jahre alte Label durch die Corona-Pandemie an Bedeutung gewann, wird ihre Mode größtenteils auf Bestellung und in Berlin gefertigt, um Überproduktion zu vermeiden. Durch die Anfertigung nach Maß haben sie direkten Kontakt zu den Kundinnen und Kunden. „Da steckt viel mehr Liebe drin als in einem Online-Kauf“, sagt Alisa Menkhaus. „Und unsere Kunden sollen auch anfassen können, was sie sehen.“ Die Brautkleider sollen nicht nur einmalig zum festlichen Anlass getragen werden, sondern durch das minimalistische Design auch alltagstauglich sein. „Wir wollen keine Wegwerfgesellschaft“, sagt die Designerin. Während Susumu-Ai-Blusen ab 300 Euro zu haben sind, gehören auch erschwinglichere Teile aus ebenso hochwertigen Stoffresten zum Angebot. Fernab von schnelllebigen Trends soll ihre Mode zeitlos sein – so wie die Liebe der bikulturellen Geschwister zu ihrem Großvater.