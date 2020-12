Im Alter von 50 Jahren : Model Stella Tennant überraschend gestorben

Auch in Kuba war sie dabei. Es sagt viel aus über die berufliche Langlebigkeit von Stella Tennant, dass sie als eines der wenigen älteren Models bei der legendären Chanel-Schau im Mai 2016 mit all den jüngeren Kolleginnen über den Paseo del Prado in Havanna schritt. Karl Lagerfeld, dem Jugend viel bedeutete, war dem damals schon 45 Jahre alten Model treu ergeben – schließlich hatte er sie mit entdeckt und 1996 mit einem Chanel-Exklusivvertrag ausgestattet.

Alfons Kaiser Verantwortlicher Redakteur für das Ressort „Deutschland und die Welt“ und das Frankfurter Allgemeine Magazin. F.A.Z.



Die Nachricht vom Tod Stella Tennants erschütterte die Modewelt daher am Mittwoch umso stärker: Wie kann es sein, dass diese Frau, die mitten im Leben stand und in der stets von Rauschgift bedrohten Branche als bodenständig galt, am Dienstag, nur fünf Tage nach ihrem 50. Geburtstag, zu Tode kam? Sie sei plötzlich gestorben, teilte die Familie der Nachrichtenagentur PA am Mittwoch mit. Ein Polizeisprecher sagte, es gebe dabei „keine verdächtigen Umstände“.

Stella Tennant, die Enkelin des 11. Duke of Devonshire, Andrew Robert Buxton Cavendish, war schon wegen ihrer adeligen Herkunft in der Mode eine seltene Erscheinung. Auch der schottische Akzent und die natürliche Art stachen heraus. Deshalb ist es geradezu symbolisch, dass sie für das Supermodel-Zeitalter einen Tick zu spät kam: Linda Evangelista und Naomi Campbell waren schon Stars, als 1993 diese schlaksige Erscheinung die Bühne betrat – und für Lagerfeld ein ideales Gegenbild wurde zu seiner vorherigen Muse Claudia Schiffer.

Noch besser passte die androgyne Schottin zum minimalistischen Stil Helmut Langs, zu deren „Stamm“ sie schon früh gehörte, wie sie sagte. Mit Kampagnen für Chanel, Calvin Klein, Burberry und andere wurde sie reich. Aber schon früh zog sie sich zurück: Seit 2001 lebte sie in Schottland. Mit ihrem Mann, dem französischen Fotografen David Lasnet, der als Osteopath praktiziert, hatte sie vier Kinder: Marcel (geboren 1998), Cecily (2001), Jasmine (2002), Iris (2005). In einem Dorf kam sie dem ländlichen Leben ihrer Kindheit nahe. Die Mode blieb ihr letztlich fremd: Auf Instagram hat sie keinen einzigen Beitrag geteilt.