Alessandro Micheles Nachfolger : Gucci holt De Sarno als neuen Creative Director

Die erste Kollektion von Sabato De Sarno soll im September 2023 in Mailand präsentiert werden. Bild: Reuters

Das Luxus-Modehaus Gucci hat Sabato De Sarno als neuen Kreativdirektor unter Vertrag genommen. Der in Neapel aufgewachsene Designer verantwortet künftig sämtliche Kollektionen der Nobelmarke, wie der französische Modekonzern Kering, zu dem Gucci gehört, am Samstag mitteilte. De Sarno hatte in seiner Karriere bislang bei Prada, Dolce&Gabbana und zuletzt seit 2009 bei Valentino gearbeitet, wo er im Laufe der Jahre immer verantwortungsvollere Posten übernahm.

Der erst 39 Jahre alte Italiener folgt als Creative Director auf seinen Landsmann Alessandro Michele, der im Dezember zurückgetreten war. Wann genau er den Job bei Gucci antritt, war zunächst nicht klar. „So bald wie möglich, wenn er alle Verpflichtungen in der aktuellen Rolle beendet hat“, hieß es dazu. Seine erste Kollektion soll De Sarno bei der Mailänder Women's Fashion Week im September 2023 präsentieren.

„Ich freue mich sehr, dass Sabato als neuer Creative Director zu Gucci kommt“, nahm Marco Bizzarri, Präsident und CEO von Gucci, Stellung zu dem Wechsel und betonte De Sarnos umfangreiche Erfahrung und Wertschätzung für das Erbe von Gucci.

De Sarnos selbst kommentierte seinen neuen Posten mit den Worten „Ich bin stolz darauf, einem Haus mit einer so außergewöhnlichen Geschichte und einem so großen Erbe beizutreten“ und verwies auf viele gemeinsame Werte.

Alessandro Michele hatte sich nach fast 8 Jahren als Chefdesigner von Gucci getrennt, insgesamt 20 Jahre arbeitete er für das Modehaus. In der Zeit schaffte es der 50 Jahre alte Modedesigner, die Umsätze des Unternehmens auf zehn Milliarden Euro pro Jahr zu erhöhen und die Marke auf eine Ebene mit großen Pariser Konkurrenten wie Louis Vuitton und Chanel zu heben. Sein romantisch-verspielter Stil mit den phantasievoll-üppigen Entwürfen galt als ungemein einflussreich und prägend in der Modegeschichte.