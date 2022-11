Wintermode : Endlich keine verlorenen Handschuhe mehr!

Weil das Handydisplay nicht auf die Finger in Handschuhen reagiert, muss man sie im Winter ständig ausziehen. Auch so geht öfter mal einer von beiden verloren. Dafür gibt es jetzt eine Lösung. Die Kolumne Modeerscheinung.

Unklar ist, ob im Zuge unserer Fixierung auf das Smartphone die Men­ge an verlorenen Handschuhen in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Aber zu­mindest für dieses, bei niedrigen Temperaturen wiederkehrende Pro­blem gibt es jetzt eine Lösung. Bislang musste das häufig so laufen: Handschuhe anziehen, aus der Haustür treten, los ging’s. Nach wenigen Minuten doch noch mal das Handy rausholen. Also Handschuhe wieder ausziehen, denn der Touchscreen braucht den Impuls des nackten menschlichen Fingers. Dann: Nachrichten schreiben, Push-Mitteilungen lesen, einen An­ruf entgegennehmen und dabei gleich zwei Handschuhe nicht verlieren. Stress?

Fingerlinge mit Sensoren und Bockwürste zum Tippen

Es gab verschiedene Versuche, dem Problem beizukommen: Fingerlinge mit Sensoren zum Beispiel. Haben sich nie flächendeckend durchgesetzt. Die Koreaner tippten, so ist es in diversen Stücken aus dem Jahr 2010 zu lesen, zu Beginn der Smartphone-Revolution mal mit Bockwürsten auf Displays herum. Weder handlich noch sonderlich fortschrittlich, in Zeiten von Vegetarismus und Veganismus.

Dann kamen Fäustlinge anstelle von Fingerlingen in Mode. Wenn es schon unpraktisch sein musste und das Risiko hoch war, einen Handschuh zu verlieren, sollten bis dahin zumindest die Finger warm bleiben.

Die Kindermode macht's vor

Dabei brauchte es von den Fäustlingen bis zur Lösung dieses Winter-Dilemmas nur eine Schnur. Kinder tragen ihre Handschuhe so: Einmal das Band durch die Jacke gefädelt, können die Kleinen mal die eine Hand befreien, mal die andere. Die Fäustlinge baumeln weiterhin aus dem Ärmel heraus. Solche Modelle gibt es jetzt endlich auch für Große. Also Handschuhe mit Schnur samt Jacke anziehen, Handy irgendwann zücken, Handschuhe ausziehen. Wenn man sie wieder braucht, sind sie da.