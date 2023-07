Zu den Begriffen, mit denen direkt alles gesagt ist, zählte lange Zeit die Bikinifigur. Sie stand für gute Vorsätze im Januar, Verzicht auf Kohlenhydrate, für Kraft- und Ausdauerprogramme, um dann Monate später festzustellen, dass es doch nicht geklappt hat mit dieser Bikinifigur. Das Wort klang nicht so bedrohlich wie Schönheitswahn und Schlankheitsdiktat, suggerierte aber trotzdem, dass man sich nur mit einer solchen Bikinifigur am Strand blicken lassen konnte. Bikinifigur, das gab ein grundsätzlich schlechtes Gefühl des Nichtgenügens.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Mittlerweile sind ein paar gesündere Begriffe dazugekommen – Bodyshaming und Fatshaming zum Beispiel, an die man sich auch mit Blick auf den eigenen Körper erinnern kann. Was für eine Erleichterung, wenn die Bikinifigur jetzt out ist.

Die Größenangabe sagt wenig aus, wenn zwischen passend und unpassend Zentimeter liegen

Ausgerechnet ein paar Bikinilabels geben dem Begriff den Rest. Denn das Gemeine an Bikinis ist bis heute, dass sie sehr individuell sitzen. Die allermeisten Frauen haben in den allermeisten Bikinis keine im traditionellen Sinne Top-Bikinifigur, und das liegt nicht etwa an Busen, Bauch und Po, sondern an Oberteilen und Hosen, die mal zu knapp, mal zu locker sitzen. Die Größenangabe sagt wenig aus, wenn zwischen passend und unpassend Zentimeter liegen.

Definitiv passend ist hingegen Bademode, die seit einer Weile unter dem Slogan one size fits all die Runde macht. Ein Bikini oder ein Badeanzug in einer einzigen Größe für alle Frauen – mit großer oder kleiner Brust, Speckbauch oder Ab-Crack, Brazilian Butt oder wenig Po. Die Marken heißen Sorbet Island aus Athen, Youswim und Hunza G aus London, und wenn zum Beispiel Letztere von Frauen wie Helena Christensen, Rosie Huntington-Whiteley und Kim Kardashian getragen wird, die bekanntlich sehr unterschiedliche Figuren haben, dann zeigt das nicht nur, dass die Stücke angesagt sind, sondern dass an one size fits all etwas dran sein muss.

Mehr zum Thema 1/

Die Idee ist auch deshalb entlastend, weil es kaum etwas Unangenehmeres zu besorgen gibt als einen Bikini. Onlineshops sind wegen der Größenvielfalt herkömmlicher Modelle nur bedingt eine Lösung, und offline sorgen die Lichtverhältnisse in Umkleidekabinen nicht gerade für ein Einkaufserlebnis. Wer besonders entspannt ist, muss seine Ein-Größen-Bademode vor dem Strand­besuch noch nicht mal anprobieren.