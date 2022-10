Kolumne „Modeerscheinung“ : Mein Rolli und ich

Ich gebe es zu: Der Rollkragenpullover war unter den Strickmodellen in meinem Kleiderschrank nicht gerade das beliebteste Stück. Oder genauer: Bis vor Kurzem existierte er nicht mal in meiner Garderobe. Ich habe alle Varianten von Wollpullovern – von Rundhalskragen bis V-Ausschnitt. Aber ein Rolli.

Schon als Kind habe ich ihn nicht gemocht, als ich ihn unter einem Pullunder zu Schlaghosen tragen sollte, damit ich im Winter keine Erkältung bekomme. Der Rollkragen schnürte mir den Hals zu, ständig kratzte ich an der Haut darunter, fühlte mich eingeengt, versuchte, den Rollkragen zu weiten, um ihn anschließend in der hintersten Ecke meines Kleiderschrankes verschwinden zu lassen, damit meine Mutter ihn nicht fand, wenn sie morgens die Kleider für mich rauslegte. Was meistens misslang.

Das eine war mein persönliches Trauma. Das andere war das Stigma des Rollkragenpullovers: Er hatte stets etwas Biederes an sich. In Schwarz ging er noch als Look der Existenzialisten und später, als Steve Jobs die Computerwelt neu erfand, der Nerds durch. Aber in Braun- und Grautönen, kombiniert mit gemusterten Pullundern, war er mehr das Outfit von Finanzbeamten, die zur Mittagspause ihr Butterbrot herausholten und Hagebuttentee aus der Thermoskanne tranken.

Es vergingen Jahrzehnte in meinem Leben – ohne Rollkragenpullover. Ich vermisste nichts und registrierte nebenbei, wie andere immer mehr Rollis trugen, aber ich empfand es trotzdem als etwas, was mit mir nichts zu tun hatte. So wie andere einen SUV fahren oder sich ihre Augenlider hellblau schminken.



Im Englischen heißt das gute Stück „Turtleneck Sweater“, also der Schildkrötennacken-Pullover, vermutlich, weil er sich am Hals in Falten legt. Und da zeigt sich schon einer der großen Vorteile des Rollis: Er verdeckt den Hals, der mit den Jahren, wenn man so will, eben auch schildkrötenhafter wird. Und so kommt es, dass auch ich mich dem Rollkragenpulli wieder annäherte und merkte: So schlimm ist er nicht, schließlich gibt es ihn auch in weichen Materialien, die kein bisschen kratzen.

Jetzt komme ich mir vor wie jemand, der plötzlich erkennt, dass der Spinat, den er in der Kindheit gehasst hatte, doch nicht so schlecht schmeckt. Das liegt auch daran, dass der Rolli in dieser Saison in so bunten Farben daherkommt, dass man schon von Dopamin-Strick spricht. Genau das Richtige also in einem Winter, der vermutlich lang und grau und ungemütlich wird. Jetzt ist es nicht mehr meine Mutter, die mir den Rollkragenpullover morgens rauslegt. Jetzt bin ich es selber.