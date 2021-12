Accessoire des Jahres : Was jeder tragen konnte

Kleine Rückblende ins Jahr 2019: Nach der Logik der sozialen Medien war das so etwas wie das Jahr des Hühnereis. Das Experiment eines bis dato unbekannten Accounts mit dem Titel @world_record_egg, gestartet am 4. Januar, bestand darin, Kylie Jenner vom Thron zu stoßen, die damalige Rekord­halterin der Instagram-Likes. Das war Jenner geworden, nachdem sie 2018 ein Geburtsbild von Tochter Stormi gepostet hatte, samt ihrem eigenen, perfekt manikürten Daumen im Vordergrund. Dagegen trat nun @world_record_egg an: mit dem Bild eines perfekt geformten und gefärbten Hühnereis. Dafür musste das Ei aber mehr als 18 Millionen Likes bekommen. Heute gehört die Aktion in die Geschichtsbücher der Popkultur. Das Ei generierte mehr als 55 Millionen Likes.

Das Jahr des Pflasters

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Wenn man so will, war das Jahr 2021 dann das Jahr des Pflasters – die Farbe beinahe vergleichbar mit der eines Eis, die Botschaft aber deutlich entscheidender. Es ist ja nicht irgendein Pflaster, das auf Bildern in den vergangenen Monaten immer wieder – nennen wir es – auftauchte. („Viral ging“, wie es so schön über Netz-Trends heißt, wäre im Zusammenhang mit der Pandemie sprachlich ungelenk.)

Wenn das Stockfoto des Jahres 2021 ein Impffläschchen zeigt, das mit Stoff befüllt wird, in das eine Nadel eingeführt wird oder das aufgereiht neben lauter weiteren Fläschchen steht, wie es praktisch täglich zu sehen war, dann ist auf dem privaten Foto des Jahres ein Pflaster abgebildet – wie es nach der Corona-Impfung auf einem Oberarm klebt.

Impfen, fotografieren, posten

Es ist ein „demokratisches“ Accessoire, womit in der Mode Stücke für jedermann gemeint sind. Dieses hier gab es sogar gratis. Jeder konnte es tragen, sobald alle mal ein Impfangebot bekommen hatten. Und viele trugen es, fotografierten sich damit, posteten das Foto in den sozialen Medien. Das Pflaster als Ausdruck von Sicherheit, Freiheit, Erleichterung.

Die Industrie reagierte und legte Merchandising auf: Impfpasshüllen, Sweatshirts, T-Shirts mit Sprüchen: „Drück mich, ich bin geimpft“, „Team Moderna“, „Moderna&Pfizer&Johnson&Johnson“ im Stil des berühmten Beatles-T-Shirts.

Das Pflaster aber blieb für das Insta-Konto das Ei unter den optischen Nachweisen einer Impfung: erfolgreich, weil einfach. Und es war zugleich so unverbindlich, dass es im Gegensatz zu anderen Belegen aus Papier oder in der App niemals das Potenzial zum Fake hatte. Unter jedem Pflaster in Eierschalenfarbe war wohl wirklich auch ein Stich.