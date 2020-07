Kolumne Modeerscheinung : Was sich in der Mode bald ändern könnte

Entscheidender als die Frage, was die Modemarke Gucci am Freitagmittag im römischen Palazzo Sacchetti zur Präsentation zeigt, ist, wer diese Mode trägt: die Blazer wie Capes und Westen mit Gucci-Logo, die ausgestellten A-Linien-Röcke, Blümchenturbane, Donald-Duck-Ketten und eckigen Brillen. Und das wären gerade mal Auszüge aus den ersten zwei Looks. Es ist der typische Mix der Referenzen, mit dem Kreativdirektor Alessandro Michele dem Haus vor fünf Jahren seinen kreativen Anspruch zurückgegeben hat. Jetzt hat er auch in strategischer Hinsicht eine neue Idee.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Nicht dass der Berufsstand Model aussterben sollte, aber Gucci probiert jetzt einfach mal was anderes: Zu sehen sind etwa eine Frau namens Sabrina Pilkati und ein Mann namens Daniele Grande. Sie sind Mitarbeiter von Alessandro Michele und entwerfen Damenmode. Die Arbeit ihrer Teams präsentieren sie an diesem Tag selbst, am eigenen Körper. Als Models.

Sicher, Gucci kann sich das Casting von Menschen, die nicht hauptberuflich atemberaubend interessant aussehen, auch erlauben, da es lediglich Fotos der Mitarbeiter in den Entwürfen zu sehen gibt. In diesen Tagen ist zwar Modewoche in Mailand, es werden also Schauen gezeigt, aber bis auf ein paar lokale Gäste, etwa bei Etro und Dolce & Gabbana, sitzt die Mehrheit vor dem Bildschirm und schaut digital zu. Für die Marken hat die pandemiebedingte digitale Fashion Week den Vorteil, dass sie ihre Außenwirkung noch stärker kontrollieren können. Für den Zuschauer bedeutet es, zwischen Entwürfen, die zeigen, was demnächst Mode sein könnte, ganz schön viele auf Hochglanz polierte Werbebotschaften aushalten zu müssen. Auch die Gucci-Aufnahmen der Mitarbeiter lassen sich natürlich unendlich und mühelos bearbeiten.

Dennoch: Wenn alle Designer ihre Arbeiten künftig nicht nur Probe tragen, sondern es zum guten Ton gehören würde, dass das Team sie echt vor Publikum präsentierte, dann sähe die Mode gewiss schnell anders aus. Die Schnitte wären vielfältiger, Design-Ideen, die in der Theorie gut funktionieren, wie etwa Fransen an den Säumen, müssten einen ganz schön kritischen Praxistest bestehen. Der Vorwurf, den sich die Luxusmode berechtigterweise gefallen lassen muss – mit ihrer Arbeit überwiegend Menschen zu kleiden, die das fünfundzwanzigste Lebensjahr noch nicht erreicht haben –, wäre aus der Welt geschafft. Klar, auch Sabrina Pilkati, Daniele Grande sowie sȁmtliche abgebildete Mitarbeiter von Gucci sehen kaum so aus, als stünden sie kurz vor dem Ruhestand. Aber eben auch nicht so, als würden sie ausschließlich dafür bezahlt werden, fotografiert zu werden.