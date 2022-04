Nach der Hochzeit : In der Dunkelheit des Kleiderschranks

Ich habe eine Schwäche für Anzeigen aller Art. Besonders gerne lese ich Partnerschaftsanzeigen, in denen 67-jährige attraktive Zahnärzte, die die Oper lieben und gleichzeitig ein Golf-Handicap von 14 haben, kluge und vor allem schlanke Frauen suchen, die bitte unter 50 sein sollten.

Aber ich schweife ab, Entschuldigung. Sehr gerne lese ich auch die Kleinanzeigen im Kundenmagazin eines Biosupermarktes. Die sind häufig wunderbar esoterisch. Vor Kurzem fiel mir dort jedoch eine wenig esoterische, aber originelle Anzeige auf. Sie begann mit: „Verkaufe Brautkleid, nicht getragen. Hochzeit wurde abgesagt.“

Ein Kleid wie eine Verkleidung

Abends stand ich vorm Kleiderschrank und öffnete den Reißverschluss des Kleidersacks, der mein Brautkleid schützt. Es wurde zumindest einmal getragen, zur Hochzeit, die glücklicherweise stattfand. Doch ich hatte geplant, es immer wieder anzuziehen. Unter anderem deshalb suchte ich mir kein weißes Kleid aus, sondern einen langen grünen Rock aus Taftseide und ein passendes ärmelloses Oberteil mit extravagantem, orangefarbenem Kragen und Schleife.

Siebzehn Jahre ist das her, und ich habe weder Rock noch Oberteil jemals wieder in der Öffentlichkeit getragen. In den ersten Jahren dachte ich immer mal wieder, zu diesem oder jenem Anlass würde eines der beiden Teile passen – und fühlte mich dann noch zu Hause vor dem Spiegel so verkleidet, dass ich mich direkt wieder auszog. Irgendwann gab ich auf.

Auch an diesem Abend verbannte ich den Zweiteiler wieder in die Dunkelheit des Kleiderschranks. Keine fünfzehn Minuten später fiel mein Blick auf eine Kleinanzeige, die für „energetisch spirituelle Kleidung“ warb. Ihre Besonderheit: eine minimale Anzahl an Nähten und Näharbeit, denn sowohl das Schneiden von Stoff per Hand als auch das Stechen unzähliger kleiner Löcher ziehe negative Schwingungen an. Da begriff ich: Mein Brautkleid ist das einzige von Hand geschneiderte Kleidungsstück, das ich besitze, und verströmt somit bad vibes. Vielleicht sollte ich es inserieren.