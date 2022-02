Mode bei Preisverleihungen : Kleider für die Party unter Vorbehalt

Der rote Teppich meldet sich zurück: Bei der Berlinale und den Brit Awards in London ist in diesen Tagen ein Trend zu beobachten. Welche Botschaft steckt dahinter? Die Kolumne Modeerscheinung.

Eigentlich sind wir mittendrin in der awards season. Traditionell los geht es Anfang Januar mit der Verleihung der Golden ­Globes. Bis zum großen Finale mit den Oscars Ende Februar steht eine Reihe von Galas auf dem Kalender, die für Promis eine nette Gelegenheit sind, um sich zu zeigen und für alle anderen einen schwachen Eindruck von Glamour in jene Wochen bringen, die es mehr durchzustehen gilt als zu erleben.

Kaum Bilder von Kleidern in dieser award season

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Seit einer Weile ist alles anders, es gibt keine Schauspielerinnen, die in dieser Zeit über Saftdiäten und Gesichtsbehandlungen aus Korea in Vorbereitung auf ein Event reden. Es gibt nur sporadisch Auftritte von schönen Menschen, die hier und da eine Ehrung entgegennehmen. Und es gibt kaum Bilder von Kleidern an diesen schönen Menschen auf roten Teppichen. Wegen Corona. Hinzu kommen Sondereffekte wie, im Fall der Golden Globes, der Protest gegen die Organisatoren. Die Vorwürfe: Bestechlichkeit, Sexismus, Rassismus.

Schwarz von London bis Berlin

Die vergangene Woche war in dieser stillen und wegen der auf Ende März verschobenen Oscars zugleich überlangen awards season eine Ausnahme. So viel roter Teppich war schon lange nicht mehr und somit: so viele Kleider. In London wurden am Dienstagabend die Brit Awards verliehen. (Und die Frage im Anschluss lautete: Was will Adele mit dem Diamantring am Finger sagen?)

In Berlin stand am Donnerstag die Eröffnung der Berlinale an. Damit war es auch die Woche der schwarzen Kleider. Adele trug in London zu ihrem Funkelstein ein Kleid aus schwarzem Samt, in Berlin kamen Marie Bäumer, Heike Makatsch, Svenja Jung, Sibel Kikelli ebenfalls in Schwarz. Im Modesprech nennt man es zeitlose Klassiker. Oder eben: Kleider für die Zeit, in der das Leben und mit ihm die Partys unter Vorbehalt stehen.