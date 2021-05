Naomi Campbell : Die andere Insta-Mum

Naomi Campbell ist Mutter geworden. Das verkündete sie in dieser Woche – klar – auf Instagram. Was die Nachricht für unser heutiges Bild von Eltern bedeutet.

Mal eben Mutter geworden: Die Füßchen ihrer Tochter, mit denen Naomi Campbell in dieser Woche die Welt über ihre neue Rolle in Kenntnis setzt. Bild: Naomi Campbell/Instagram

Am Montag kündigte Naomi Campbell auf Instagram an, tags darauf mit der Modedesignerin Diane von Fürstenberg ein Interview zu führen. Einen Tag später stand ein Ausschnitt aus dem Gespräch in ihrem Account parat. Aber zwischen diesen beiden Mitteilungen hatte sie auf Instagram noch etwas anderes zu verkünden: ihre Mutterschaft.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Naomi Campbell, seit Samstag 51 Jahre alt, ist mit noch 50 mal eben Mutter einer Tochter geworden. Man könnte auch sagen: Sie ist so Mutter geworden, wie Männer ganz selbstverständlich Väter werden. Im besten Alter. Karrieremäßig so dabei, dass sie auch die Ankunft eines Menschenkindes terminlich kaum einschränkt. Ein Post gegen unser globales Verständnis von Mutterschaft. Ein Beispiel, wie es auch geht.

Klar, Frauen müssen schon lange nicht mehr um die 32 sein, verheiratet, auf natürlichem Wege schwanger geworden sein und sich in der Zeit um die Geburt herum mit nichts anderem außer der Geburt beschäftigen, um an ein Kind zu kommen. Und zugleich sind Schwangerschaft und Kinderkriegen auf Instagram ein großes Thema: #ssw12, #dickbauchdienstag, Kreißsaal-Posts, das erste Foto mit dem Baby, und drum herum sehr viel Konsum. Werbung für die absurd teure Artipoppe-Babytrage im Leoparden-look, für das superpraktische Clicksystem der Wickeltasche am Kinderwagen und so weiter.

Mode kann anderen ein schlechtes Gefühl geben. Das lernen die Ersten auf dem Schulhof, wenn sie keine Marken-Sneaker besitzen oder heute auch kein Markenfahrrad von Woom. Aber die Mode, Schwangerschaft und Baby als Requisiten für die Selbstdarstellung einzusetzen kann anderen, deren Leben vermeintlich weniger schillert, ein noch mieseres Gefühl geben. Trotzdem sind solche Beiträge sehr erfolgreich.

Anders als üblich auf Instagram erspart Naomi Campbell uns die Details: wie es im Kinderwunschzentrum war, welche Beziehung sie zur Leihmutter hat, wie das Adoptionsverfahren lief. Ihr Kommentar zu diesem Paar Füßchen: „Ein wunderschöner kleiner Segen hat mich als seine Mutter ausgewählt.“ Und an dem Satz ist im Hinblick auf den Wert eines Kindes für die Popularität der Mutter in den sozialen Medien endlich einmal sehr viel Wahres dran.