Wie mobil eine Gesellschaft ist, zeigt sich jedes Mal, wenn ein Pilotengewerkschaftsstreik an­steht und überraschend viele Menschen davon betroffen sind. Oder wenn in der Bahn, zum Beispiel kurz vor Köln, die Zugbegleiterin ankündigt, dass sich die Ankunft am Frankfurter Flughafen verspätet, um 90 Minuten, und Menschen daraufhin in Tränen ausbrechen. Wer einen Flug bekommen müsse, solle sich eventuell ein Taxi nehmen, sagt die Zugbegleiterin noch dazu.

Wir sind immerzu auf Achse, das zeigte sich an den zunächst überlasteten Servern zum Start des Deutschlandtickets im Mai, und es zeigt sich jetzt in dieser Juniwoche an den wieder mal überlasteten Servern zum Start des deutsch-französischen Freundschaftspasses für junge Menschen. Es zeigt sich seit einer Weile auch an den zahlreichen Falträdern. Nicht alle, aber viele sind von Brompton.

Das Rad wird natürlich nicht ständig neu erfunden, aber Trends, die aus der Notwendigkeit der Fortbewegung per Zweirad einen Lifestyle machen, gibt es schon: Vor gut zehn Jahren begannen einige Menschen, Holzkisten auf ihre Gepäckträger zu montieren, häufig versehen mit dem Schriftzug „Wein aus deutschen Landen“. Bunte Retro-Räder, Hollandräder, Lastenräder, das Bild auf den Fahrradstreifen ist dort, wo sie existieren, schon ein anderes als vor einem Jahrzehnt.

Sie lassen sich überall mit hinnehmen

Jetzt kommen immer mehr Klappräder dazu, Modelle, die sich überall mit hinnehmen lassen und am Wohnort zugleich das herkömmliche sperrige Rad ersetzen. In den Siebzigerjahren waren sie schon mal ein Thema, in der BRD kurzfristiger, in der DDR länger. Jetzt könnte der zweite Faltrad-Boom folgen.

Bei Brompton aus Großbritannien lief gerade das einmillionste Faltrad vom Band. Mehr als 100 Millionen Euro Umsatz waren es jüngst, ein Wachstum von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wie bei allen Fahrradherstellern stieg nämlich auch hier die Nachfrage in der Pandemie. Aber während viele Konkurrenten nicht liefern konnten, hatte Brompton kurz zuvor die Lagerbestände für Einzelteile, die es zum Bauen eines Rads braucht, aufgestockt.

Nicht, dass man Corona hätte vorhersehen können, aber die Sorge, nach dem EU-Austritt zum 31. Januar 2020 nicht mehr an Elementares zu gelangen, war für die Briten beträchtlich. Kurz darauf kam es wirklich so, allerdings nicht wegen des Brexits, sondern wegen der Pandemie.

Auch bei uns standen in den Fahrradläden nicht mehr wie selbstverständlich neue Modelle bereit – bis auf diese Klappteile. Und auch die gingen wohl weg, denn 2021 produzierte Brompton zum Beispiel noch 50.000 Räder; in diesem Jahr sollen es 94.000 sein und bis 2027 dann 200.000 Räder im Jahr. Die Deutsche Bahn hat schon reagiert. Seit Anfang Juni gibt es das Brompton in der „DB-Edition“ in Schwarz zum Mieten, für 41 Euro im Monat. Die Server sind noch zu erreichen.