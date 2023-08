Aktualisiert am

Barbie-Trend : Am Strand kann der Mann Ken sein

Alltags gehen Männer mit dem eigenen Look auf Nummer sicher. Weit weg von zu Hause aber, im Urlaub, tragen sie so bunte Badeshorts wie ein gewisser Filmheld dieses Sommers. Die Kolumne „Modeerscheinung“.

In der Barbiewelt: Ryan Gosling als Ken in Pastell-Badeshorts mit passendem offenen Hemd Bild: Action Press

Vollkommen klar, wer der Mann des Sommers 2023 ist. Die überraschendste Figur ist wortwörtlich eine, nämlich Ken. Bis in den Juli hinein war er noch mindestens so um­stritten wie der Rest der umstrittenen Barbiewelt. Dann kam dieser Kassenschlager, die allgemeine Haltung, für wen oder was die Puppe steht, kehrte sich praktisch um, und jetzt, Ende August, ist Ken Barbies bessere Hälfte.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Auch Männer trugen in den vergangenen Wochen überdurchschnittlich viel Pink, im Kino und in den sozialen Medien. Auf Instagram und Tiktok ist bei schneller Durchsicht der Beiträge unter den Hashtags „kenstyle“ und „kencore“ häufig gar nicht ersichtlich, ob es sich um Abbildungen einer Puppe oder um zurechtgemachte junge Männer handelt.