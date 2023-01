Von wegen Altherrenpullover : Troyt euch!

Winterpullis sind eigentlich kein Shopping-Thema, wenn man, wie ich, eine strick­wütige Mutter und eine ebenso strick­wütige Tante hat – die darüber hinaus auch äußerst strickbegabt sind. Darum eines gleich vorneweg: Die schönsten Pullis strickt meine Mama!! Und meine Tante!!

Aber mal abgesehen davon gibt es natürlich auch sonst Winterpullover, die zu tragen es sich lohnt, aus Wärme- und Modegründen. Einer davon erlebt gerade ein Revival: der Troyer.

Wenn Sie jetzt denken: So ein spießiger Altherrenpulli! – Das kann einem auf den ersten Blick passieren. Ist mir auch passiert. Mein Freund zeigte mir eines Tages ein Modell in Dunkelblau, und meine Begeisterung hielt sich in Grenzen. Ich musste an einen früheren Erdkundelehrer denken, der genau so einen Pullover oft trug. Dann aber kam der Troyer zu uns nach Hause – die Wolle war weich und wunderbar und doch grob. Und der Pullover sah unfassbar gut aus: als wäre er in jeder Lebenslage belastbar.

Troyer kennen manche auch unter dem Namen Isländer oder als Seemannspullover. Früher sollen ihn Ma­trosen getragen haben, generell ist der Troyer ein guter Arbeitspullover: Der Zipp-Kragen kann hochgezogen werden und Hals und Brust vor Wind schützen – wenn einem warm wird, kann man den Reißverschluss eben wieder aufziehen.

Seit uns also ein Troyer ins Haus gekommen ist, sehe ich Troyer, so kommt es mir zumindest vor, überall: an Kollegen, auf der Straße, in jedem Schaufenster. Aus dicker Wolle und in Marineblau, so wie der ursprüngliche Funktionskleidungstroyer für die hohe See. Oder aus Baumwolle, fein gestrickt. Lässig zur Jeans oder über dem Hemd. Oder bei Frauen über dem Winterkleid und zu Stiefeln. Ich sehe Menschen in Troyer auf Instagram, in der Werbung, im Katalog.

Der Troyer ist in diesen Zeiten ein Modestatement für solche Menschen, die eigentlich kein Modestatement machen wollen. Ist irgendwie angesagt, aber irgendwie weiß das auch so gut wie niemand, irgendwie erinnern sich die meisten, so wie ich, an irgendeinen früheren Erdkundelehrer, der ein ähnliches Modell trug. Der Troyer ist wahnsinnig praktisch und wirkt nie übertrieben stylish. Er ist ein Klassiker. Und wer will sich nicht in so einem zeigen?

Ein Troyer ist wie ein Freund, der warm hält und gemütlich ist, den man aber auch auf abenteuerlichen Reisen tragen könnte oder als Jackenersatz mitschleppt. Tatsächlich sind in diesen Januartagen bei zwölf Grad steigend viele Menschen mit offener Jacke und dem Schal über dem Arm unterwegs – ein Troyer ist ein guter Ersatz für zu warme Mäntel und zu dünne Strick­jacken. Drüberziehen, fertig, los.

In einer QVC-Verkaufsshow würde man den Troyer vermutlich als „Allrounder“ bezeichnen – „etwas, das man zu allem und jedem gut tragen kann“.

Hätte ich selbst nicht viel zu schöne und gute, selbst gestrickte Winterpullover daheim, ich hätte mir längst so einen fabelhaften, allroundigen Troyer zugelegt. Ehrlich gesagt, ich bin kurz davor, es trotzdem zu tun – bitte nicht meiner Mama verraten!!