Wenn ich auf der Suche nach einem neuen Kleid bin, verlasse ich die Läden meistens mit hängenden Schultern. Schuld daran ist gelegentlich, dass ich Teile allein deshalb zurückhänge, weil ihnen für meinen Geschmack ein Markenemblem oder eine unauffällige Schnalle zu viel angenäht wurde. Vor allem aber liegt es an meiner Figur.

Die Modeindustrie scheint Frauen wie mich zu übersehen

Kim Maurus Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Keine Sorge, ich will nicht rum­jammern, ich meine das ganz praktisch: Zwischen meinem Ober- und meinem Unterkörper liegen zwei bis drei Kleidergrößen – und die Modeindustrie will von Frauen wie mir selten etwas wissen. In verspielten Sommerkleidern hat meine Hüfte ausreichend Platz, aber meine Taille versinkt in zu viel Stoff. In Etuikleidern stimmt obenrum alles, aber meine Beine und mein Po ziehen den Stoff unvertretbar weit auseinander. Am wenigstens passen mir lange Kleider, die gerade und locker am Köper herunterfallen sollen. Meine Beine stoppen dieses Vorhaben, was dazu führt, dass der Stoff um meinen Bauch ungefüllte Falten wirft. Nehme ich dann eine Größe größer, sind die Schultern überschnitten.

Es hat gedauert, aber in dieser Misere gibt es inzwischen einen Lichtblick: das Wickelkleid. Entdeckt habe ich es im vergangenen Sommer, mittlerweile bin ich mehr als begeistert. Kompliziert ist das Wickelkleid nur am Anfang. Das Band der einen Seite des Kleides muss in ein Loch auf der anderen Seite geführt werden, während man es am besten schon trägt. Dann werden die Bänder um den Körper gebunden, so eng man will, das Kleid überlappt sich vorne, Schleife an der Seite, fertig. Vor Kurzem habe ich mir ein Wickelkleid für eine Hochzeit besorgt. Als ich es anzog, fühlte ich mich wie ein Kind, das tagelang nichts anderes tragen möchte als die neuen coolen Glitzerschuhe. Vor allem war das Gefühl weg, dass mir sowieso nichts von der Stange passt. Ein Triumph, all den realitätsfernen Kleidergrößen zum Trotz. Endlich!

Dem Wickelkleid ist es egal, dass meine Hüfte deutlich breiter ist als meine Taille. Es betont den schmalsten Punkt meines Körpers, der Stoff darunter fällt locker. Wickelkleider gibt es für alle Anlässe zu jedem Preis: aus Leinen fürs Büro, mit Mustern oder halb durchsichtig für den Strand bis hin zu Modellen aus glänzenden Stoffen für den Abend. Der Schnitt gibt nichts vor und verzeiht alles. Wenn sich mein Magen dehnt, weil das Essen zu gut war, kann ich es einfach lockerer schnüren. Es sitzt wahnsinnig bequem, nirgends muss ich zupfen, höchstens ab und an mal den Ausschnitt aus dem sich überlappenden Stoff zurück in eine symme­trische Form befördern. Nur am Ende eines Tages scheitert meine Konzentration an diesem Stück persönlicher Freiheit: Beim Ausziehen stolpere ich stets zuverlässig über eines der Bänder, das noch zur Hälfte im Kleid steckt.