Schuhe der Saison : Bequem wie Sneaker, elegant wie Loafer

Es ist Frühjahr, und wenn ein Schuh diese Jahreszeit zuletzt erobert hat, dann ist es der Turnschuh. Er ist topaktuell, das Modell für 10.000 Schritte am Tag. Für das Unterwegssein mit Klapp- und Lastenrädern. Für Ansprüche an Mode, die in erster Linie bequem zu sein hat. Das Image sorgt für den Rest: Mit dem Turnschuh federt man selbst in Organisationen in den Konferenzraum, in denen formelle Dresscodes auch weiterhin bestehen.

Sämtliche Merkmale des Turnschuhs fügen sich ja diesen Zielen: die Gummisohle, das Fußbett, häufig rechts und links und oben und unten dazu eine Polsterung, als könnte man damit auch auf einem Bolzplatz dribbeln. Vor allem ist der Trend-Turnschuh aber meistens weiß, denn keine Farbe signalisiert Sportsgeist und damit Fairplay – die Grundkompetenz unserer Zeit – besser.

Mehr als eine Kompromisslösung

Für klassische Herrenmodemarken, die sich mit Maßgeschneidertem auskennen, mit Loafern, Penny-Loafern, Monks und Double-Monks, war das eine Weile ein Dilemma. Sollten auch sie jetzt auf Sneaker umstellen? Vermutlich führt kein Weg daran vorbei, aber die Modelle für dieses Frühjahr zeigen auch: Die Welt muss nicht allein aus Turn- und Lederschuhen bestehen. Dazwischen passen zum Beispiel auch Exemplare aus Wildleder mit weißer Gummisohle von Tod's und Boss.

So ein Hybrid kann mehr sein als eine Kompromisslösung. Es ist dann doch wieder die Sneaker-Welt, die uns das zeigt: 1977 lancierte Vans den Slip-on – einen Schuh zum Skaten, Gummisohle, Canvas-Schlupf, fertig. Die Luxusmarken drehen die Idee schon länger weiter. Phoebe Philo nahm sich das Vans-Original in ihrer Zeit bei Céline vor.

Die Olsen-Zwillinge, die längst mit The Row als respektierte Modemacherinnen arbeiten, beschäftigen sich ebenfalls damit. Das Vorbild passt auch zu den Hybrid-Vorhaben der Luxusherrenmarken. Besonders gut zeigt es Modell Nummer 1 aus Kalbsleder von Brioni. Ein Turnschuh ohne Schnürsenkel – oder mit maximal drei Gummizügen von Zegna: Bequemer geht es kaum. Das Modell mit besonders dicker Sohle von Loro Piana nennt sich passenderweise „ultimate walk“.