Hauptsache auffällig: Das Model Mary Charteris trägt ein going out top zu einer Show der diesjährigen London Fashion Week. Bild: dpa

Im angloamerikanischen Sprachraum ist eine schöne Bezeichnung für ein Kleidungsstück geläufig, die uns im Deutschen fehlt. Es geht um das going out top. Das Teil war in den frühen Nullerjahren ein großes Ding. Das going out top passte wunderbar zu Bootcut-Jeans und ließ, anders als Kleid und Rock, noch Platz für den Logo-Gürtel dazwischen. Lindsay Lohan, Paris Hilton, Nicole Ritchie, die Frauen der Zeit, setzten dem Ganzen dazu die Van-Dutch-Käppi auf.

Jetzt sind die Nullerjahre zurück, also als Modetrend, besser bekannt unter dem Stichwort Y2K (year two thousand). Dazu ist die Stimmung nach Jahren des staying-in wieder ausgelassener. Nicht nur werden runde Geburtstage und Hochzeiten gefeiert, sie werden auch nachgeholt.

Für das going out top sind das günstige Bedingungen. Alle sind eingeladen, es zu tragen. Das going out top kann den Bauchnabel entblößen oder mit Seidenärmeln versehen sein. Irgendeines, das in diese Kategorie passt, haben die allermeisten Frauen im Schrank, allerdings ist das dann häufig von 2019 oder früher.

Was das going out top ausmacht, ist schnell erzählt: Es muss auffallen, also glitzern und glänzen. Pailletten, Strass, Steine. Die Oberteile von heute sind auch Relikte aus einer Zeit, als man sich nullkommanull Gedanken um die Öko-Bilanz von Mode gemacht hat. Davon abgesehen hat sich seit den Nullerjahren schon etwas getan am Design. Damals stand auch mal in Glitzerschrift „Candy – Shoes – Boys“ auf so einem Shirt.

Heute wirkt das T-Shirt von Marc Cain mit lauter Glitzerpailletten geradezu abgeklärt – einen Rock dazu gibt es auch. Damals war das Bandeau-Top oder auch das asymmetrische Top aus enganliegendem Stretch. Heute fertigt Marc O’Polo es aus dicker Wolle – mit passender Glitzerhose dazu.

Damals war das Logo häufig prominent platziert. Heute arbeitet Emporio Armani es fast dezent zwischen die dicken Pailletten. Damals hingen unbrauchbare kleine Boleros zum Überziehen bereit. Heute hat Herno eine Glitzer-Thermoweste. Damals waren Schulterpolster noch ein schlechter Achtzigerjahre-Scherz. Heute näht Boss sie unter das Paillettenkleid, das so kurz ist, dass es als Top eigentlich top ist.