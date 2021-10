Sportmode : Auf los geht’s los

Boris rennt im Hemd: Der britische Premierminister joggt am vergangenen Sonntag in Manchester. Bild: Reuters

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson steht unter Druck. In seinem Land gibt es, überspitzt formuliert, gerade nicht mehr genug zu essen und zu trinken. Jedenfalls fehlt es an Lastwagenfahrern, die Mineralwasser und Pasta transportieren. An Fleischverpackern, die verschweißen. An Erntehelfern auf den britischen Feldern. An dieser Stelle soll entscheidend sein: Was macht Boris Johnson?

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Zum Beispiel: joggen gehen. Nicht wie 2017, als er, damals Außenminister, an einem kalten Februartag mit Hawaii-Shorts, einem Souvenir-Polo von den Olympischen Spielen anno 2012 und einer Fleecejacke loslief und damit ein recht passendes Outfit zur Schau trug für jemanden, der dafür bekannt ist, schnell mal draufloszureden.

Komme, was wolle

Am vergangenen Sonntagmorgen dagegen ging Johnson, der anlässlich des Tory-Parteitages gerade in Manchester war, geradezu offiziell joggen: im weißen Hemd. In vorpandemischen Zeiten gehörte das mal unter einen Anzug. Jetzt kombinierte Johnson es mit einem weiteren Stück Olympia, einem Paar Team-GB-Shorts von den Spielen in Japan in diesem Sommer.

Man kann länger auf dieses Bild schauen und überlegen, was er uns mit diesem Foto-Stunt wohl mitteilen will. Vielleicht: Seine persönliche Corona-Krise, seine Erkrankung im vergangenen Jahr, hat er überstanden. Jetzt ist er wieder fit, geht joggen, komme, was wolle, selbst wenn das atmungsaktive Mikrofaser-Longsleeve blöderweise zu Hause in London liegen geblieben ist. Oder: Hat er es bewusst dort liegen gelassen, weil ein Sportfoto im Hemd einfach eine klasse Idee im Sinne der Aufmerksamkeit ist?

So oder so: Während Boris Johnson das mit dem Sport offiziell angeht, hält Valentino es genau andersrum – und wirbt für eine ernste Angelegenheit auf einem sportlichen Sweatshirt. Das V des römischen Traditionshauses dreht man dort jetzt weiter. V soll nun auch für „vaccinated“ stehen, geimpft.

Mehr zum Thema 1/

Das Sweatshirt erscheint, wie das Boris-Bild, in diesen Tagen. Einerseits soll es für den guten Zweck sein, denn die Erlöse werden gespendet; andererseits ist es natürlich auch pures Marketing. Das Sweatshirt soll auch zeigen: Valentino ist eine Marke für Geimpfte. Es ist damit auch das erste große Modeunternehmen, das sich in die Impfkampagne einmischt, eine recht verwegene Idee, um sich selbst mit einem positiven Image zu schmücken. Aber damit sind sie wohl gerade nicht allein.