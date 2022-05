Balmain und Netflix : Wie ein Westernheld

Netflix lässt sich von einem Fashion-Label eine Luxusjacke designen. Was will der Streamingdienst damit erreichen, fragt die Kolumne „Modeerscheinung“.

Mit 10.200 Euro kann man vieles anstellen, gut 65 Jahre Netflix schauen zum Beispiel. Zumindest dann, wenn die Abonnementpreise des Streaminggiganten noch auf Jahre hinweg stabil bleiben. Oder aber man kauft sich von dem Geld eine mit Ketten bestickte Fransenjacke aus Echtleder. Auch die bietet Netflix für 10.200 Euro an – in Zusammenarbeit mit dem Pariser Luxuslabel Balmain.

Nun sind Kooperationen im Feld der High Fashion nichts Neues, im Gegenteil: Man könnte fast behaupten, sie sind zur Lebensader von alten und ehrwürdigen Modehäusern geworden, die durch eben diese Zusammenarbeit auf Verjüngung hoffen.

Hat Netflix ernsthafte modische Ambitionen?

Was allerdings neu ist: dass ein Streamingdienst fernab von allen Werbe- und Logo-Shirts ernsthafte modische Ambitionen äußert und mit einem Label wie Balmain kooperiert. Und dass für die Produkte mehrere Tausend Euro veranschlagt werden, was viel ist selbst für das Pariser Label und noch viel mehr für eine kalifornische Firma, deren Anspruch es ist, Filme und Serien den Massen zugänglich zu machen.

Zugegeben, die Jacke aus Echtleder ist ein Extremfall, andere Teile der Kollektion – Jacken, Hosen, Röcke – liegen preislich nur im mittleren vierstelligen Bereich. Inspiriert ist die Netflix-Balmain-Serie übrigens von einem Film, den der Streamingdienst mit gehörig Geld finanziert hat. „The Harder They Fall“ heißt er, ein Western, Ende 2021 erschienen, den hierzulande kaum jemand kennt. Das wiederum ist eine Tatsache, die einen grübeln lässt, was Netflix mit diesem Zwischending aus Luxusmode und klassischem Fanartikel eigentlich will: Film- und Serienfans eine Freude bereiten oder den Laufsteg bedienen?

Bedruckte Socken gibt es auch

Die Ergebnisse weiterer Kooperationen von Netflix und anderen Marken – nicht ganz so berühmt und erst recht nicht so edel wie Balmain – sind in der Hinsicht eindeutiger. Schon deshalb, weil sie simpler gestaltet sind: einfarbige T-Shirts mit Squid-Game-Logo; weiße Socken, auf denen in Rot „Netflix & Chill“ draufsteht. Und weil sie auch für den durchschnittlichen Netflix-Nutzer erschwinglich sein dürften.

Ein Tisch, den man natürlich nicht auf der Haut tragen kann, soll an dieser Stelle aber auch noch erwähnt werden. Man findet ihn auf der Netflix-Seite da, wo man auch Decken und Bademäntel aus Fake-Fell (das Unternehmen weiß anscheinend sehr genau, unter welch kuscheligen Umständen man seine Dienste nutzt) findet. Denn für diesen 69-Euro-Tisch hat Netflix ausgerechnet mit dem Louvre zusammengearbeitet – und das, um eine Serie, „Lupin“, zu bewerben, in der aus eben jenem weltbekannten Museum gestohlen wird.

Der Autor dieser Zeilen fühlt sich mittlerweile auch bestohlen, allerdings von keinem Dieb, sondern von Netflix. Denn unter anderem hat er besagten Tisch bestellt, bezahlt und wartet nun schon ein Vierteljahr darauf, dass er auch ankommt.