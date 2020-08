Kolumne Modeerscheinung : Ziehet an die kurzen Hosen!

Es kommt mir furchtbar unfair vor, wenn ich über mein neues Lieblingsteil spreche, denn es ist: eine kurze Hose. Fürs Büro. Sorry an alle Kollegen, für die es in diesen schwül-heißen Tagen mal wieder besonders unangenehm wird. Nicht weil kurze Hosen unbedingt verboten sind – sie schicken sich vor allem nicht, gelten an Männerbeinen als äußerst unmodisch, werden ungern gesehen oder nur mit Naserümpfen geduldet und sind irgendwie sowieso ein Politikum.

Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET F.A.Z.

Anders verhält es sich ja – unfairerweise! – mit nackten Frauenbeinen im Sommer, die aus luftig-leichten Sommerkleidern hinausragen dürfen und mit lockeren Sandalen überall und immer gehen. Doch was, wenn frau nicht so furchtbar gern Kleider trägt? Ich habe jahrelang nach Shorts geschaut, die vorteilhaft sind und nicht unanständig kurz, denn auch wenn ich persönlich dafür bin, dass jede und jeder sowieso tragen sollte, was er oder sie will und worin die Person sich wohl fühlt, möchte ich selbst doch gern vermeiden, dass meine Kollegen meine halbe Pobacke, am besten noch mit Bürostuhlmuster drauf, bewundern können.

Also doch lieber in Richtung knielang, damit übersteht man jedes Meeting und jeden Dresscode. In diesem Jahr habe ich sie endlich gefunden: die perfekte Büroshorts. Wirklich! Dunkelblau, nicht zu kurz, nicht zu lang, aus schickem, sanft glänzendem Stoff und trotzdem wunderbar luftig und bequem. Ich fühle mich darin wie ein neuer Mensch im Sommer: Ich muss nicht darauf achten, wie genau ich mich darin hinsetze, was in Kleidern und Röcken unter Umständen der Fall sein kann; sie ist etwas weniger figurbetont als viele Kleider, was ich ebenfalls als angenehm empfinde – weniger Blicke, auch wenn das definitiv nur eine gefühlte Wahrheit ist.

Auch in diesem Jahr wimmelt es in den sozialen Medien wieder nur so von Bildern mit Männern, die sich dem Kurze-Hosen-Diktat in der krassesten Hitze nicht beugen wollen – und kurzerhand beziehungsweise kurzen Beines zu Röcken und Kleidern greifen; die sind schließlich erlaubt. Wieder einmal zeigt sich hier die Doppelmoral von Geschlechterstandards: Was für Frauen an Kleidung okay ist, ist für Männer noch lange nicht gut. Was natürlich auch daran liegt, dass Frauen gefallen sollen, sexy sein sollen. Aber auch dann wieder nur im Rahmen: Hotpants sind definitiv nicht bürokonform.

In diesem Fall sind die Leidtragenden die Männer. Wer will bei 40 Grad in langer Hose zur Arbeit? Also, bitte, liebe Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber: Lasst die Hosen los! Dann wäre alles gleich viel luftiger.