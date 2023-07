Kendall Jenner in Versailles : Eine Perlenkette wie bei Prinzessin Diana

Auf dem Laufsteg in Versailles sorgt die Kette von Kendall Jenner für Aufsehen. Sie sieht aus wie eine berühmte Halskette von Diana. Die Prinzessin trug diese an einem denkwürdigen Abend.

Das größte Spektakel der Pariser Männerschauen zeichnete sich dadurch aus, dass es nicht in Paris stattfand – und dass danach nicht über Männer, sondern über drei Frauen gesprochen wurde.

Die erste ist Kendall Jenner. Der Auftritt des amerikanischen Models am Montag für das Pariser Modehaus Jacquemus auf dem roten Laufsteg vor dem Versailler Schloss ließ die sozialen Netzwerke heiß laufen. Was trug sie da? Einen Windbeutel? Einen Fallschirm? Oder, wie jemand despektierlich kommentierte, gar eine Windel?

Noch mehr Augenmerk aber gab es für den Schmuck, den Jenner trug. Und da kam die nächste Frau ins Spiel: Prinzessin Diana. Denn Kenner der britischen Aristokratie erkannten sofort die Nachbildung einer berühmten Halskette, die einst Diana trug, bestehend aus mehreren Reihen Perlen, die eine Brosche von Queen Mary einfassen.

Eine Kette, an die sich viele erinnern

Dass sich diese Kette in das kollektive Gedächtnis gebrannt hat, hängt vor allem damit zusammen, dass Diana sie am 29. Juni 1994 trug. Damals war sie schon zwei Jahre von Prinz Charles getrennt gewesen und zu einem Spendendinner in London eingeladen. Ein Standardtermin, wäre nicht am gleichen Abend ein Fernsehinterview mit Prinz Charles ausgestrahlt worden, in dem er seine Affäre mit Camilla Parker Bowles bestätigen sollte.

Ursprünglich wollte Diana, wie ihre Stylistin später erzählte, ein Kleid von Valentino tragen, entschied sich aber kurzfristig für das schwarze Off-Shoulder-Kleid aus eng anliegender Seide, das sie schon lange im Schrank hängen hatte, das ihr aber stets zu sexy für einen royalen Auftritt vorgekommen war.

Diana wusste, dass an dem Abend noch mehr Fotografen als sonst auf sie warten würden. Und sie wollte Aufsehen erregen, was ihr durchaus gelang, weil in kurzer Zeit Fotos von dem Auftritt durch die Welt gingen.

Das Cocktailkleid sei „möglicherweise das strategischste Kleid, das je von einer Frau in der jüngeren Zeitgeschichte getragen wurde“, sagt Georgina Howell in ihrem Buch „Diana, Her Life in Fashion“. In die Geschichte ging es als „Revenge Dress“ ein, als ein Kleid, das Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit demonstrieren sollte.

Designer Simon Porte Jacquemus war damals vier Jahre alt und lebte auf einem Bauernhof in der Provence. Später sei er von Diana besessen gewesen, erzählt er, und habe Zeitschriften mit Fotos von ihr gesammelt. Aber was hat der Windbeutel mit Diana zu tun? Vermutlich nichts. Aber hier kommt Versailles ins Spiel und damit die dritte Frau, eine weitere Muse von Jacquemus: Königin Marie Antoinette, die opulent gebauschte Kleider trug, bevor sie durch die Guillotine starb – übrigens ähnlich jung wie Diana.