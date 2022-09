Auf Mitarbeiterfang : Wie Arbeitgeber mit Tattoos werben

Unter allen möglichen Tattoo-Motiven ist ein Abbild der neuen Liebe auf der Haut ein Klassiker und zugleich bekanntlich besonders heikel. Ein Tattoo hält länger als eine Beziehung, heißt es. Auch die Tattoos, um die es hier geht, könnten ein Verhältnis überdauern. Jenes zum Arbeitgeber.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die Hotelkette Ruby ist auf der Suche nach Arbeitskräften. Welcher Betrieb sucht auch gerade nicht? Da kleben Stellenausschreibungen an Türen, Schaufenstern und Lieferwagen. Da stehen große Plakate mit halbwitzigen, doppeldeutigen Slogans an Ausfallstraßen. Und da hängen dieser Tage auch Poster an den Eingängen der Ruby-Hotels in deutschen Großstädten und in anderen europäischen Ländern mit einem Aufruf, der um noch eine Ecke weiter gedacht ist: „Ready for a new tattoo?“ Im Kleingedruckten dann: „Du willst ein neues Tattoo? Wie wäre es on top mit einem neuen spannenden Job?“ Man könnte die Stellenausschreibung auch so lesen: Probiere es halt mal mit dem Job. Es gibt auf jeden Fall ein Tattoo dazu. Oder zumindest einen Zuschuss von bis zu 500 Euro, der wahlweise investiert werden kann in ein Piercing, eine neue Frisur oder eben in das Tattoo.

Ein neues Anreizsystem

Anreize für Mitarbeiter existierten schon vor dem amtlich bestätigten Kräftemangel in so gut wie allen Bereichen des Arbeitslebens. Yoga-Stunden und Zalando-Gutscheine gratis für die Beschäftigten, auf dass sie auch deshalb dem Arbeitgeber die Treue halten. Oder einen Monat lang kostenloses Kantinenessen, um den Mitarbeitern die Rückkehr ins stationäre Büro schmackhaft zu machen.

Spannend ist das Tattoo zum Job, das in den Ruby-Hotels im ersten Monat für 25 Prozent mehr Bewerbungen gesorgt haben soll, aus einem anderen Grund. Ein Tattoo war schließlich mal in vielen Bereichen ein Kriterium dafür, einen Job nicht zu bekommen. Noch vor nicht allzu langer Zeit hieß es: Wer vorhat, vielleicht mal in den öffentlichen Dienst zu wechseln, sollte Tattoos lieber bleiben lassen. Auch dort könnte, angesichts der kürzlich gemeldeten 360 000 freien Stellen, ein sichtbares Tattoo bald kein Problem im Bewerbungsverfahren mehr sein. In der Hotellerie jedenfalls, darauf deutet die Aktion der Ruby-Kette hin, ist es angekommen.

Bleibt trotzdem eine Frage: Wie lang darauf warten? Die Arbeit der seriösen Tattoostudios ist nämlich so gefragt, dass ihnen schon seit geraumer Zeit fehlt, was von der Gastronomie bis zum öffentlichen Dienst seit diesem Sommer alle so offensichtlich vermissen: genügend Fachkräfte.