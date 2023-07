Ausgerechnet im Sommer, wenn offline alles Mögliche zu tun ist, haben Internet-Trends Hoch­saison. Die Industrie hat das erkannt: siehe Mermaidcore und Barbiecore zu den Kino-Hits „Arielle“ und „Barbie“. Selbst Kencore (bunte Shorts, offene Hemden, nackte Oberkörper) trendet.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Eine sichere Nummer in der Kategorie Internet-Sommerphänomene ist seit Langem die Oma. Sie schaut nicht allein mit weisem Blick auf Nixe, Barbie und Ken, sondern überhaupt, mit ihren tiefen Falten und weißen Haaren, souverän auf unsere unterspritzte, blond bis brünett gefärbte Welt. Allen voran Iris Apfel, die mit 101 sowie großer runder Brille und dem Inhalt eines Schmuckkästchens am Körper gut im Geschäft ist.

Der altbackene Look ist das erwünschte Ergebnis

Mittelalte Menschen wollen im echten Leben häufig jünger aussehen. Einige junge Menschen präsentieren sich hingegen auf Tiktok und Instagram seit einer Weile und besonders sommers unter dem Stichwort #coastalgrandma – in lockeren Hemden, Leinenhosen, Strickjacken, auf dem Kopf sitzen Hüte. Martha Stewart, 81, als Stilvorbild. Jedes Teil für sich könnte an einer Fünfundzwanzigjährigen alltäglich wirken, zusammen wird daraus ein altbackener Look – das gewünschte Ergebnis.

Und wie zum Beweis dafür, dass die Oma in der digitalen Welt wirklich etwas zu sagen hat, kommt in diesem Sommer zur #coastalgrandma die #italiangrandma. Noch begrenzt sich diese – wenn man so will – stilistische Strömung auf die Gestaltung der eigenen vier Wände (bestickte Tischdecken, bemalte Teller, Keramikvasen, viel Farbe). Der reduzierte skandinavische Look ist allmählich passé. Gemäß des sogenannten „Cluttercores“ (noch so ein Trend) ist jetzt wieder etwas mehr Tinnef auf der Kommode erwünscht.

Italiener mögen nicht für wahlloses Ansammeln von Zeug bekannt sein, aber sie sind weltberühmt für ihren Sinn für Wertigkeit, für Produkte – oder auch ganze Häuser, in denen sich über Jahrzehnte nicht viel verändert. Wer könnte besser für diese Form von Beständigkeit stehen als die Menschen, die schon lange mit diesen Stücken leben, also die Alten.

Möglich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich junge Menschen analog zu #coastalgrandma auch im Stil der #italiangrandma anziehen. Vorbilder stehen bereit: Die Modekette Zara hat im Frühjahr die „Pasta Grannies“ engagiert, ältere Damen, die auf Instagram Pasta vorkochen und auch ohne Zara zur Marke geworden sind. Oder die Frauen vom Instagram-Account @sciuraglam: Mailänderinnen eines gewissen Alters, die wissen, was Stil ist – und wie man ihn sich in heißen Sommern bewahrt.