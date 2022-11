Herbstmode : Welcher Fleecepulli ist jetzt angesagt?

Es gab mal eine Zeit, da war Menschen, die alltags Funktionsjacken, Birkenstocksandalen und Fleecepullover trugen, ohne Weiteres zuzutrauen, insgeheim ein ganz anderes Leben führen zu wollen. Wer so aussah, fuhr vielleicht mit dem alten Volvo im Sommer nach Skandinavien, in die Holzhütte an den See. Oder tourte im Camper mit Zelt auf dem Dach durch Kanada. Mit der Möglichkeit, dass dieser Aussteigertyp irgendwann gar nicht mehr zurückkehren würde, war immer zu rechnen.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Heute kann man sich mit dem Erwerb einer Eigentumswohnung auf Jahrzehnte hinaus an einen Ort binden und trotzdem glaubhaft Outdoorbekleidung tragen. Der Look ist im Mainstream angekommen, zwischen den Jeans und Turnschuhen und Daunenwesten. Erst die Wanderstiefel und Holzfällerhemden, dann die Funktionsjacken und in diesem milden Herbst nun der Fleecepulli.

Er begegnet einem jetzt immer wieder, besonders ein Modell: Classic Retro-X von Patagonia. Unklar, ob es das Urmodell ist. Es ist in jedem Fall das It-Modell der Stunde, gemessen an all den anderen Pullis, die so ähnlich, aber nie besser aussehen, von Fila, von Hessnatur, selbst für Kinder gibt es genau solche Fleecepullover, von Ernsting’s Family bis Liewood.

Nach diesem Patagonia-Prinzip sind die Pullis zunächst einmal flauschig, auf der Brust prangt dazu eine Tasche aus geradezu technisch anmutendem Material. Darin könnte man bequem einen Karabinerhaken verstauen oder zumindest eine Handvoll Nüsse, womit man direkt beim Thema wäre, bei Gorpcore.

So nennt sich der übergeordnete Outdoor-Modetrend: Gorp, damit ist in den Vereinigten Staaten das Studentenfutter gemeint, das nahrhaft und schnell gegessen ist, wenn es auf den Dreitausender geht. Core ist eine neumodische Ergänzung, die hinter alles Mögliche gesetzt wird und einen Trend als solchen kennzeichnet, auch diesen – Bergausrüstung für die City.

Deshalb steckt auch in der Brusttasche eben kein Schweizer Taschenmesser, sondern meistens einfach ein Handy. Es geht ja gerade nicht Richtung Gipfel, sondern meistens einfach nur zum Cappuccinotrinken um die Ecke, auf die Couch, womöglich gar ins Büro.

Mehr zum Thema 1/

Ein Leben zwischen Indoor-Realität und Outdoor-Träumen, weit weg und immer erreichbar, oder, um Markus Söder zu zitieren, der neulich auf dem CSU-Parteitag über Bayern sagte, es sei „Hightech und Heimat“: In dem Fleece mit Brusttasche stecken die Widersprüche unserer Zeit. Und vielleicht ist er deshalb gerade überall.