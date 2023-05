Aktualisiert am

Heidi Klum und ihre Tochter Leni posieren in Dessous für ein Unterwäschelabel. Ist das sexy oder verstörend? Die Kolumne „Modeerscheinung“.

Mutter und Tochter: Heidi und Leni Klum, wie sie in diesem Frühjahr in ganz Deutschland zu sehen sind. Bild: Imago

Nichts gegen schöne Unterwäsche. Auch gegen Spitzenwäsche ist nichts zu sagen, die Frauenkörper sexy in Szene setzt. Dass raffinierte Dessous an attraktiven jungen Frauen besonders gut aussehen und dass Werbung, die Dessous verkaufen soll, deshalb auf attraktive junge Frauen setzt – geschenkt.

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Wenn neuerdings außerdem Models Spitzenhöschen zur Schau stellen, die stark auf die 50 zugehen, wenn also mittelalte Frauen genauso mit herausgestreckter Brust und eingezogenem Bauch vor der Kamera posieren wie ihre jüngeren Kolleginnen, darf man das, wenn nicht als Fortschritt, so doch als Zeichen von Diversität begrüßen. Selbst wenn die meisten Frauen in diesem Alter, gerade wenn sie Kinder geboren und gestillt haben, anders aussehen.