Aktualisiert am

Ein Jahr in Grün

Die Trendfarbe 2022 : Ein Jahr in Grün

Gigi Hadid, 27, im Sommer bei einer „Vogue“-Party in Grün Bild: Getty

Zu Beginn des Jahres 2022 war der Grünton ein schöner Altersindikator: Die Ü-30-Fraktion war seit einer Weile in ihrer Pastellphase, besonders Mintgrün war beliebt. Warum eigentlich? Vielleicht weil Mintgrün nicht Rosa ist, also geschlechtsneutraler. Oder weil sich Mintgrün dem nicht enden wollenden Scandi-Trend mit seinen gedämpften Tönen fügt und trotzdem eine nicht unauffällige Farbe ist. Die Jüngeren, um nicht zu sagen, die Generation Z, war damals schon weiter, bei kräftigem Froschgrün.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Das Pantone-Farbinstitut würde widersprechen. Vorhergesagt als Farbe des Jahres für 2022 war Very Peri, ein sattes Lila. Dabei war das Jahr 2022 doch zweifelsfrei grün, im wörtlichen Sinne. Das liegt auch an dem Mann dieses Jahres, an Wolodymyr Selenskyj.

Seit dem 24. Februar tritt der ukrainische Präsident immer wieder in einem olivgrünen T-Shirt auf. 20 Stück von diesen T-Shirts besitze er, sagte Selenskyj dem ZDF im Oktober. Dabei seien es nur zwei gewesen, als der Krieg begann. Alle weiteren habe er geschenkt bekommen, unter anderem von Soldaten.

Grün, die Farbe der Hoffnung?

Olivgrün scheint angemessener, um einem Volk im Krieg Mut zuzusprechen, als Anzugnachtblau. Männer, die die Welt bewegen wollen oder müssen, tragen davon abgesehen häufig immer das Gleiche, nur keinen Anzug. Siehe Steve Jobs und seine schwarzen Rollkragenpullover (von Issey Miyake) und Mark Zuckerberg und seine grauen T-Shirts (von Brunello Cucinelli). Jetzt eben Selenskyj in Olivgrün.

Grün, die Farbe der Hoffnung? Im Jahr 2022 muss Grün für mehr stehen, auch für Wer-weiß-was-kommt. Das Grün von 2022 erinnert an das Grau, das in der Finanzkrise zum Trend wurde. Die Luxusmode ist auch dabei: Bottega Veneta setzte vor nicht allzu langer Zeit noch auf Limettengrün als Farbe des Hauses. Das neue Erkennungszeichen der Marke: Froschgrün. Auffällig auch der grüne Trainingsanzug in der Kollektion von Gucci und Adidas für den Herbst.

Froschgrün passte in den heißen Sommer, als in den Städten überall Plakate für „She-Hulk“ hingen, die Serie über eine Anwältin, die zugleich ein zwei Meter großes grünes Wesen mit Superkräften ist. Zufall, dass seitdem mehr Menschen als ausschließlich die Jüngeren bei Froschgrün angekommen sind?

Mehr zum Thema 1/

Wenn jetzt die Älteren auch das Knallgrün ihrer Töchter und Söhne tragen, mutet das jedenfalls ein bisschen so an, als zögen sie ihnen nach Berlin nach, auf in ein cooles, aufregendes Leben. Oder als könnten sie sich auf einmal auch für Tiktok und Insta begeistern – wo Froschgrün natürlich auch bestens wirkt.