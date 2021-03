Dresscode beim Impfen : Das Moderna-Kleid

Cold shoulder: Dolly Parton kommt in einem anlassgerechten Kleid. Bild: via REUTERS

Wer schon gegen Corona geimpft wurde, muss häufig Fragen beantworten: Was genau und wie viele Dosen man schon bekommen hat? Wie man sich hinterher gefühlt hat? Ob es umständlich war, das Impfzentrum am Stadtrand zu erreichen?

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Diese Impfung ist ein Ereignis. Für die einen kann sie lebensrettende Konsequenzen haben, für die anderen lebensverändernde. Wie bei allen wichtigen Terminen, die man nicht jeden Tag wahrnimmt, könnte sich deshalb auch die Frage ergeben: Was ziehe ich an, zur Impfung? Ja, welches Kleidungsstück soll diesen Wendepunkt markieren, der auch die Biographie prägen könnte. Und: Welches Teil darf in stillen Jogginghosen-Tagen für ein Event dieses Rangs ausgeführt werden? Vielleicht, anlassgerecht zur Injektion, ein spritziges?

Die ersten Promis jedenfalls erscheinen nicht irgendwie auf dem Stuhl des Impfarztes. Die Regeln des roten Teppichs gelten in der Pandemie auch im Impfzen­trum. Wer auffällt, wird nicht nur gesehen, sondern bestenfalls auch verstanden. Der Modedesigner Marc Jacobs erschien vergangene Woche in der Klinik der New York University, als wollte er im Anschluss mit Impfstoff im Oberarm Richtung Bowery weiterziehen, oder wohin auch immer es nach Corona zum Feiern gehen wird: Stiefel mit Plateauabsätzen von Rick Owens, pinkfarbene Hose, lackierte Nägel. Selbst seine bei der Gelegenheit zu sehenden Oberarm-Tattoos schienen nicht zufällig da zu sein.

Krempeln oder oben ohne?

Das Freimachen inszenieren: Dolly Parton zeigt, wie es müheloser geht. Anlässlich ihres Termins trug sie ein cold-shoulder dress. So nennen sich Kleider mit Aussparungen an den Schultern, an denen es dann schnell kühl wird und die so praktisch für eine Impfung samt Outfit-Foto sind, dass man sie umbenennen müsste, mit Blick auf den Impfstoff, den Dolly Parton verabreicht bekommen hat, in Moderna-Kleider.

Viele andere krempeln – die Fotos zeigen es – entweder hoch, wie Kamala Harris, Joe Biden, Bill Gates. Oder sie krempeln runter, wie Alexandria Ocasio-Cortez und das Model Christie Brinkley. Oder sie machen sich ganz frei, wie einige Politiker diesseits des Atlantiks, als hätten sie das Impfzentrum mit der Umkleide im Fitnessstudio verwechselt: Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran ließen sich mit nackter Brust fotografieren. So auch der britische Abgeordnete der Tory-Partei Johnny Mercer. Die Post-Impf-Frage einer Frau bei Twitter: Warum? Mercers Antwort: Die Ärmel des Hemdes hätten einfach nicht über die Muskeln gepasst.