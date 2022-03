Modetrend : Löchrige Angelegenheit

Ratsch – da war es passiert. In Höhe des Knies meiner Lieblingsjeans war ein Loch. Es war nicht die erste Jeans, die dieses Schicksal ereilte. Wenn man ständig mit kleinen Kindern auf dem Boden Lego oder Autorennen spielt, bleibt eine gewisse Abnutzung nicht aus. Diese aber war die erste Jeans seit Langem, die ich sehr gerne getragen habe. Sie war in einem grandiosen Blauton, saß sehr gut und war gleichzeitig bequem.

Andere Jeans, deren Stoffe irgendwann nachgegeben haben, habe ich relativ schnell aussortiert, zu kurzen Hosen umfunktioniert oder für die Gartenarbeit genutzt. Bei dieser fiel mir das aber schwer. Sie war einfach sonst noch so perfekt.

„Du eher nicht mehr“

Und dann stellte ich mir plötzlich diese Frage, die ich für mich eigentlich bisher immer mit: „Du eher nicht mehr“ beantwortet hatte: Wer darf zerrissene Jeans tragen? Und vor allem, wie alt darf derjenige sein? Ich gehe auf die 40 zu, bin zweifache Mutter und sonst eher „konservativ“ gekleidet. Obwohl Hosen mit Löchern wieder en vogue sind, sehe ich sie an meinen Beinen (bisher) nicht. In meinem Kopf stehen zerrissene Jeans immer noch für Rock, Punk, Schludrigkeit und Rebellion. Von all diesen Dingen würde ich mir höchstens das Rebellieren zu eigen machen. Mir fielen schnell ein paar Dingen ein, gegen die ich rebellieren könnte – aber dafür benötige ich keine kaputten Jeans.

Doch nach einigem Nachdenken wird mir klarer: In der Modewelt stehen diese Hosen schon lange nicht mehr für Unangepasstheit. Schon in den Neunzigerjahren waren sie so populär wie heute wieder – auch damals bereits weit über Punk-Kreise hinaus, an Frauen- und Mädchenbeinen. Vielleicht dann jetzt auch einfach mal an den meinen – ganz ohne irgendein Statement damit zu verknüpfen?

Irgendwann stoße ich auf einen Bericht, der zerrissene Jeans heute auch als ein Symbol für Nachhaltigkeit in der Modewelt sieht. Der Gedanke gefällt mir. Nachhaltigkeit, das beschäftigt mich in vielen Bereichen.

Ich hole die Jeans also wieder vom Haken und ziehe sie an; sie ist immer noch bequem und sitzt perfekt. Der erste Blick in den Spiegel stimmt mich zufrieden, trotzdem ertappe ich mich an diesem Tag immer wieder, wie ich kritisch auf dieses Loch schaue, durch das sich bei jedem Schritt das Knie und etwas Haut zeigt, durch das beim Sitzen deutlich die Kniescheibe zu sehen ist. So richtig pudelwohl fühle ich mich nicht, das muss ich mir bitter eingestehen. Am Abend dieses Tages beschließe ich, die Hose zum Schneider zu bringen, er soll mir einen Rock daraus machen. Dann zeige ich auch Knie, bin nachhaltig – und fühle mich aber deutlich wohler.