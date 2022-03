Blahnik meets Birkenstock : Die Glamour-Sandale

„Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen flache Schuhe tragen, dann hätte er nicht Manolo Blahnik geschaffen.“ Dieses Zitat von Alexandra Shulman, der früheren Chefredakteurin der britischen „Vogue“, sagt ziemlich genau, worum es bei den Pumps des spanischen Schuhdesigners geht: jedenfalls nicht um Bequemlichkeit.

Umso mehr wundert man sich über die jüngste Kooperation „Manolo Blahnik for Birkenstock“: auf der einen Seite die bodenständige Marke mit den bequemen Schnallenschuhen, auf der anderen Seite die Luxusmarke mit den High Heels, die als „Manolos“ an den Füßen von Sarah Jessica Parker in „Sex and the City“ zur Hauptfigur einer Fernsehserie wurden. Das passt etwa so zusammen, als tränke man zu einer Portion Austern einen ungesüßten Karottensaft.

Andererseits begann die Karriere von Manolo Blahnik genau so, nämlich nach dem Design-Motto: Aus bequem wird glamourös. Aufgewachsen auf der kanarischen Insel La Palma, begann der heute 79-Jährige schon als Kind damit, schlichte und flache Espadrilles mit Münzen und bunten Steinen zu verzieren. Seine Eltern wollten eigentlich, dass er Diplomat wird, aber er begann Kunst zu studieren, arbeitete für die „Vogue“ und legte mit seinen kapriziösen Modellen einen kometenhaften Aufstieg als Schuhdesigner hin.

Am Anfang des Prozesses, sagt Manolo, stehe stets die Zeichnung. Die Ideen kämen ihm meistens nachts, wenn er schlafe. Neben seinem Bett lägen deshalb Zettel und Bleistift. Und oft denke er, wenn er morgens aufwache: „Was zum Teufel ist das?“ Dann lag die Idee von der Glamour-Sandale wohl eines morgens auf seinem Nachtisch. Blahnik verzierte die Birkenstock-Klassiker Arizona und Boston so wie seine Pumps: mit Kristallschnallen und luxuriösen Materialien wie Samt und Glattleder, erhältlich in den Farben Fuchsia, Royalblau und Schwarz und vom 24. März an im Handel. Jeder könne diese Schuhe tragen, erklärt Blahnik in einem kleinen Film auf der Website: „Du kannst in ihnen sogar heiraten, so schön sind sie!“, jubiliert er. Vielleicht hat Gott es eben doch anders gewollt: dass Frauen flache Schuhe tragen.