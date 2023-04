Mossi Traoré hat mehr zu sagen als die meisten Designer in Paris. Nicht nur über seine Kollektion für Frühjahr und Sommer 2023, die Workwear-Elemente modisch umdeutet und aufwertet. Nicht nur über seine Erfolge, dass er nun im Kaufhaus Printemps verkauft, dass jetzt auch Einkäufer aus den USA und aus Taiwan seine Kollektion bestellen. Sondern auch über „Müllfluencer“ Ludovic Franceschet, der sich bei der Präsentation für dieses Frühjahr ebenso bereitwillig neben die Modepuppen stellt wie die Models. Er hat hier und heute eine besondere Bedeutung, die sich aus der Geschichte des begeisterungsfähigen Designers und seiner noch jungen Marke ergibt.

Denn Mossi Traoré sieht Mode nicht als ein schönes Hobby oder als ein Mittel, reich zu werden. Er nutzt das Erstellen und Verkaufen seiner Kollektion für ein Integrationsprojekt. Und erzählt mit seinen Stücken auch eine Geschichte von Vielfalt, Inklusion, Street-Art und Sozialhilfe – wie man das nur machen kann, wenn man nicht nur um das erste Arrondissement kreist, sondern die Vorstadt kennt. „Nichts hat mich für die Modebranche prädestiniert“, erzählt der Achtunddreißigjährige. Als Kind liebte der Sohn malischer Eltern, der in Villiers-sur-Marne am östlichen Rand von Paris aufwuchs, Fußball weit mehr als Mode. Aber als Jugendlicher entdeckte er die Freude an der Freiheit, sich durch Kleidung auszudrücken und die Dresscodes der Vorstadt aufzubrechen.

Durchbruch in der Pandemie

Also studierte er Modedesign an der Mod’Art International, absolvierte Praktika im Kostümbild an der Pariser Oper, arbeitete für eine indische Schneiderin am Gare du Nord, bei einem afrikanischen Schneider in einem Vorort und in einer Boutique von Giorgio Armani – „da habe ich gelernt, was die Kunden wollen“. So wurde ihm klar, dass er nicht nur Mode machen, sondern dafür auch eine Schule aufbauen will. Das Atelier d’Alix – der Name ist eine Hommage an sein Design-Vorbild Madame Grès – entsteht nun in Villiers-sur-Marne. Wer dort seinen Abschluss macht, kann für Couture-Häuser arbeiten und hilft auch mit bei der Marke Mossi.

Sein Durchbruch kam in der Pandemie. Im Juni 2020 erhielt er den Pierre-Bergé-Modepreis, im September 2020 folgte die erste Schau, und immer mehr Leute wurden auf ihn aufmerksam. Die Regisseurin Ségolène Chaplin hat sogar für Canal+ eine Dokumentation („En Mode Mossi“) über ihn gedreht. Das Team wächst, ein Investor ist auch interessiert. „Aber wir sind noch ganz am Anfang“, sagt die Managerin, die seit Beginn dabei ist.

Die Frühjahrskollektion „Les Ripeurs“ („Die Straßenreiniger“) ist eine Bebilderung seines Konzepts. Mit den Entwürfen, die er im „7ème ciel“ vorstellt, der sonnenbeschienenen obersten Etage des Kaufhauses Le Printemps mitten in Paris, will er seinen Vater würdigen, der 40 Jahre lang in einer fluoreszierenden Uniform die Straßen des 18. Arrondissement gefegt hat; die Mutter war Putzfrau. Deshalb sei es eine ganz persönliche Kollektion, sagt er, „sie ist von dem Paris angeregt, das oft nicht gesehen wird“. Die Banlieue kehrt durch die Modewelt – und in diesem Kaufhaus mitten in der Stadt hat er nun einen Pop-up-Laden.

Der bekannteste Straßenkehrer Frankreichs hilft

Einige haben dabei geholfen: Die Stadtreinigung stellte ihm Uniformen zur Verfügung, die er auseinandernahm und wieder neu zusammensetzte. Das auffällige Grün wird nun durch Reflektorstreifen gebrochen, ein Oberteil bekommt einen Reißverschluss, und die Jeans sieht mit einem bunten Aufnäher gleich ganz anders aus. Die Kleider erinnern mit reflektierendem Stoff und gerafften Schultern teils gleichermaßen an Müllsäcke und Abendroben.

Deshalb steht auch Ludovic Franceschet hier oben, der bekannteste Straßenkehrer Frankreichs, dem auf Tiktok schon 300.000 Menschen folgen. „Eigentlich habe ich eine Frau von der Stadtreinigung gesucht“, sagt Mossi Traoré, schließlich macht er vor allem Damenmode. „Aber dann habe ich Ludovic gefunden, und es ist einfach toll, wie er mit jungen Leuten umgeht, wie er seine Arbeit erklärt.“

Ludovic Franceschet erläutert mit sonorer Stimme, wie er Mossi geholfen hat mit dieser Kollektion, so dass sie auch authentisch bleibt. „Wir haben ja die gleiche Botschaft: nämlich die einfachen Arbeiter zu ehren. Und was ich mag, ist, dass Mossi dabei Grenzen überschreitet.“ So wie er selbst. Wobei Ludovic Franceschet durchblicken lässt, dass er seiner Social-Media-Karriere selbst nicht ganz traut: „Die Priorität ist meine Arbeit auf der Straße.“ Daran wird auch diese Kollektion nichts ändern.