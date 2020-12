Mantel von Prada, Gesichtsmaske mit Aktivkohle von Nuxe Insta-Masque, Lippenpflege von Nuxe Rêve de Miel.

Pullover mit markanter Schließe von Hermès, Make-up: Foundationvon Estée Lauder Futurist Hydra Rescue Moisturizing Make-up, Augenbrauenfarbe von Benefit Brow Microfilling Pen in Deep Brown, Eyeliner von Estée Lauder Double Wear Stay in Place in Electric Cobalt, Highlighter von LaMer TheHydrating Illuminator, Rouge von Bobbi Brown in Sand Pink, Lippenstift von Estée Lauder Pure Color Envy in Envious, Lipgloss von Estée Lauder Liquid Lip Pure Color Love in Pink Electron.

Choker aus Kunstharz von Gucci, Make-up: Foundation von Nars Soft Matte Complete in Oslo, Augenbrauen-Fixiergel von Benefit 24 Hour Brow Setter, Lippenstift hier verwendet als Lidschatten von Hermès Beauty in Orange Boîte, Eyeliner von Nars Santa Monica Blvd in Weiß, Rouge von Narsin Super Orgasm, Lippenstift von Hermès Beauty in Rose Ombré