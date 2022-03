Der Gipfel mag den Frieden bringen, aber sein Ausflug beginnt schon lange vor der tatsächlichen Abfahrt: Die Wanderroute muss so akribisch geplant werden wie eine Weltreise. Am Abend vorher wird alle 20 Minuten das Wetter geprüft, denn das „dreht sich in den Bergen wahnsinnig schnell“. Außerdem wird der Trekkingrucksack von Deuter mit dem nötigsten Equipment bestückt: Proviant, Stirnlampe, Wechselkleidung und Erste-Hilfe-Set für die „leichte Runde“. Wenn eine längere Tour ansteht, kommen noch ein Zweimannzelt, Spikes und Steigeisen für die Wanderschuhe hinzu. Die aerodynamisch geformte Sonnenbrille im Haar, Sunblocker auf den Lippen und die topographische Karte in einer der zahlreichen, praktischen Taschen an seiner atmungsaktiven Hose verstaut, steigt er morgens um sechs Uhr in München in den Zug Richtung Berge. Beim Aufstieg schmeißt er mehr Fachwissen um sich als ein Prinzenpaar Kamelle beim Karnevalsumzug. Natürlich kann er alle hervorragenden Berggipfel benennen, von einem abenteuerlichen Erlebnis erzählen und mühelos in einem Impulsreferat die feinen Unterschiede zwischen Pilgern, Bergsteigern und Wanderern erläutern. Anderen Wandernden gibt er ungefragt Tipps, zum Beispiel dem verzweifelt das Smartphone anstarrenden Möchtegern.



Dort trifft man ihn: Riffelscharte am Eibsee

Typischer Spruch: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung.

Praktisch, dass er Calcium, Magnesium und Blasenpflaster zur Hand hat, wenn alle um ihn herum jammern.